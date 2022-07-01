IKEA перенесла старт онлайн-распродажи

Ранее сообщалось, что купить товары шведской сети можно будет с 1 июля

IKEA перенесла массовую распродажу — вместо 1 июля она начнется 5-го, пишут «Известия». Купить товары можно будет только онлайн. Магазины для покупателей будут закрыты. По предварительным данным, освобождать склады от остатков товаров будут до конца августа.

Сам ретейлер не называет сроки и условия финальной распродажи. Пресс-служба IKEA не отвечает на запросы журналистов. На официальном сайте сети сказано, что распродажа начнется «через несколько дней».

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», IKEA сейчас проводит распродажу только для сотрудников. Они могут купить товары только в магазинах с максимальной скидкой до 60%.

В Челябинске брендовый магазин так и не открылся, да и официального пункта выдачи заказов в городе нет. ИА «Первое областное» выяснило, где можно будет забрать товар с распродажи, сколько будет стоить доставка и обменяет ли IKEA вещи по гарантии, если понадобится.