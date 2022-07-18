IKEA ограничила время покупок на сайте до 15 минут

Чтобы попасть на площадку с товарами, нужно «отстоять» очередь

IKEA после запуска в России распродажи ввела ограничения на время, за которое пользователи могут совершить покупку. Соответствующее объявление появилось на сайте компании.



На сайте говорится, что не надо обновлять страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. Ожидание зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа.

«Обратите внимание, что время вашего пребывания на сайте будет ограничено — через 10—15 минут система может вернуть вас обратно в очередь. Личный кабинет и список покупок на сайте недоступны — добавляйте товары непосредственно в корзину», — говорится на сайте компании IKEA.

Онлайн-распродажа шведского ретейлера IKEA стартовала 5 июля. В этот же день из-за наплыва посетителей сайта акцию пришлось приостановить. На следующий день компания организовала сбор заявок на товары, но вскоре отказалась от этой идеи. 8 числа IKEA остановила распродажу, чтобы обработать принятые заказы. 13 июля пользователям предложили встать в электронную очередь за покупками. При этом покупателям рекомендовали сразу добавлять товары в корзину.

В России магазины IKEA остановили работу 4 марта. 15 июня компания объявила о планах продать четыре местные фабрики. Ранее товары со скидкой могли приобрести сотрудники компании.