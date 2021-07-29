Сегодня, 29 июля, на перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса в Челябинске водитель автомобиля LADA Xray не справился с управлением и вылетел на пешеходный островок. Об этом Первому областному информагентству сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП случилось рано утром.
«Водитель LADA не справился с управлением, врезался в бордюрный камень и снес знак. Составлен административный протокол», — рассказали в городской ГИБДД.
Известно, что водитель был трезв. ГИБДД проводит расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.