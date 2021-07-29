«Торпедо» выбило ФК «Челябинск» из Кубка России по футболу

Южноуральское футбольное дерби завершилось победой клуба из Миасса — 2:0

В Миасс вернулся большой футбол. Местный футбольный клуб восстановил профессиональный статус после 20-летнего перерыва и открыл сезон домашних матчей в южноуральском дерби против ФК «Челябинск» в рамках 1/128 Кубка России. Хозяева выиграли 2:0 и прошли в следующий раунд соревнований, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо».

Футбольный матч вызвал в Миассе большой интерес. Он стал первой домашней игрой для «автозаводцев» в новом сезоне. После гостевой победы над «Ностой» (3:1) в 1/256 финала Кубка России в соперники «Торпедо» достался ФК «Челябинск».

Наставники двух команд выставили свои сильнейшие составы. Главный тренер «Торпедо» Владимир Федоров сделал два изменения после встречи с «Оренбургом-2»: в ворота вернулся Глеб Ефимов, а Дмитрий Кузьмин заменил на левом фланге атаки Олега Долгалева. Рулевой ФК «Челябинск» Михаил Сальников также выставил боевой состав, лишившись лишь одной боевой единицы — из-за дисквалификации матч пропускал Виктор Курышев. Вместо него с капитанской повязкой вышел Марат Шайморданов.

Хозяева взяли с места в карьер, уже на 2-й минуте открыв счет в матче. Денис Замятин, игравший в свое время за ФК «Челябинск», воспользовался оплошностью Ильи Сальникова, вышел на рандеву с голкипером Олегом Новиковым и перебросил мяч в ворота — 1:0. В первом тайме шла вязкая, упорная борьба в центре поля, периодически обе команды проявляли себя в атаке, однако до реальных угроз воротам соперника дело не доходило.

Во втором тайме «торпедовцы» дважды могли увеличивать отрыв в счете после активных действий крайних хавбеков, но подвела неточность в завершающих стадиях атак. А на 75-й минуте хозяевам удалось удвоить преимущество. Кузьмин подхватил передачу от Стешина, сместился в центр и, подработав мяч под правую ногу, неотразимо пробил в дальний угол — 2:0.

В оставшиеся 15 минут челябинцы попытались изменить ход матча, больше владели мячом, но скорее могли пропустить третий мяч в свои ворота, чем забить гол престижа.

Следующий матч «Торпедо» проведет в первенстве страны по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной национальной лиги — 1 августа на стадионе «Труд» миасцы сыграют против «Волги» из Ульяновска.