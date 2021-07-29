В Челябинске на выборы в Госдуму зарегистрированы единоросс и родинец

Полку зарегистрированных одномандатников прибыло в Челябинском и Металлургическом округах

28 июля избирком Челябинской области официально зарегистрировал на выборы в Госдуму очередных кандидатов-одномандатников. Успешно сдали документы члены «Единой России» и партии «Родина», сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.



По данным избиркома, в Челябинском одномандатном избирательном округе № 189 официальным кандидатом от «Единой России» стал депутат Заксобрания Владимир Павлов. В Металлургическом округе № 190 прошел процедуру регистрации эколог-общественник Александр Татарников, представляющий партию «Родина».

Как сообщало Первое областное информагентство, всего в Челябинской области выдвинулись на выборы в Госдуму 51 кандидат от партий и девять одномандатников.