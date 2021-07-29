Группа «Синара» планирует забрать в концессию челябинские троллейбусы

Компания собирается инвестировать в общественный транспорт минимум 9,2 млрд рублей

Группа «Синара» Дмитрия Пумпянского выступила с концессионным предложением к правительству региона о передаче ей троллейбусного транспорта Челябинска. Компания планирует управлять городским электротранспортом в течение 15 лет. Информация опубликована на официальном сайте torgi.gov.ru.

«Синара» собирается вложить в общественный транспорт минимум 9,2 млрд рублей (5 млрд рублей — инвестиции и 4,2 млрд рублей — инвестиционный платеж). Дополнительный объем инвестиций определят после того, как будет разработан проект по модернизации троллейбусного парка. Объем бюджетного софинансирования составит 4,2 млрд рублей.

Специально для работы в Челябинске холдинг создал ООО «Синара — городские транспортные решения Челябинск». Согласно концессионному соглашению, за 15 лет компания планирует закупить 168 троллейбусов, отремонтировать два депо, построить три подстанции, реконструировать три старые подстанции. Новые троллейбусы будут низкопольными, большого класса вместимости. 98 из них будут с увеличенным автономным ходом. Тариф на перевозки в троллейбусах «Синара» должна будет утвердить в течение шести месяцев с момента подписания соглашения.

Концессионер рассчитывает получать ежегодно тарифную выручку в 1,5 млрд рублей. Также «Синаре» будут выплачивать из бюджета компенсационный платеж в 953 млн рублей. Общий размер доходов в год составит 2,4 млрд рублей. Ежегодные расходы также составят 2,4 млрд рублей. Таким образом, «Синара» выйдет в ноль по прибыли.

Правительство Челябинской области будет принимать решение по концессионному предложению «Синары» 13 сентября.

«В случае принятия положительного решения о заключении концессионного соглашения на условиях, содержащихся в предложениях ООО „Синара ‒ городские транспортные решения Челябинск“, концессионером планируется приобрести 168 новых троллейбусов и реконструировать троллейбусную инфраструктуру. Это, несомненно, выведет на новый уровень качество перевозок граждан», — прокомментировал ИА «Первое областное» министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Группа «Синара» основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления группы — транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент. Холдинг контролирует основной владелец Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский. Напомним, в этом году группа ТМК купила контрольный пакет акций ПАО «ЧТПЗ».

Ранее министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев сообщал, что в 2021 году власти Челябинской области начнут рассматривать вопрос заключения концессионного соглашения по передаче всего городского электротранспорта областной столицы частному инвестору. По его словам, интерес проявляла не только «Синара», но и «Трансмашхолдинг». Как сообщил ИА «Первое областное» источник в региональном Миндортрансе, «Трансмашхолдинг» не выступал с официальным концессионным предложением к властям. Передача трамвайной сети в концессию также рассматривается как наиболее вероятный вариант для обновления подвижного состава.