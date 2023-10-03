Госэкспертиза одобрила проект по строительству нового моста к нацпарку «Зюраткуль»

Нынешняя переправа находится в плохом состоянии

На дороге к национальному парку «Зюраткуль» возле поселка Магнитского построят новый автомобильный мост через реку Большая Сатка. Положительное заключение на проектную документацию выдала Госэкспертиза Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства. В этом месте — возле КПП нацпарка — есть мост, но он находится в плохом состоянии. В случае его поломки дорога к озеру и хребту будет заблокирована.

«Новый мост через реку Большая Сатка построят на 10-м километре автомобильной дороги Сатка — озеро Зюраткуль в поселке Магнитский. Протяженность участка составит 1,2 километра. Переправа позволит комфортно перемещаться в любую погоду»,— говорится в сообщении Госэкспертизы.

Мостовой переход будет двухполосным и шириной шесть метров. Разрешенная скорость движения на асфальтобетонной дороге составит до 80 километров в час. Проект предусматривает освещение поселка Магнитского, обустройство тротуаров и пешеходных переходов.

Документацию разработала компания «Инвест Групп Центр» из Москвы. Заказчиком выступало министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. На работы направляли 3,72 млн рублей.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в нацпарке «Зюраткуль» с 11 сентября вырастет стоимость аренды домиков. Максимальная цена проживания увеличится до 6 тысяч рублей. А еще в «Зюраткуле» взяли на работу бобра Константина. Он будет вести соцсети нацпарка. Летом 2023 года стало известно, что до «Зюраткуля» планируют построить новую дорогу. Выбранный на аукционе подрядчик подготовит проект. Вместе со строительством моста создание дороги позволит улучшить транспортное сообщение с национальным парком.