Озеро Зюраткуль переполнилось из‑за проливных дождей

Дорогу к одноименному поселку и в нацпарке размыло потоком

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В национальном парке «Зюраткуль» проливные дожди превратили ручьи в потоки воды и бурные реки. Озеро наполнилось, вода льется через дамбу. Видеокадрами с места в паблике нацпарка поделился инспектор Святослав Кончев.

Не так давно дожди размыли реки и дороги в нацпарке «Зигальга», здесь экстренно пришлось восстанавливать мост и проезд в поселку Тюлюк. Теперь очередь дошла до Зюраткуля. Одноименное озеро переполнилось из-за дождей, вода уже потоком льется через дамбу, затем бурным течением спускается по лесным дорогам.

«К хребту Москаль от Зюраткуля теперь не подобраться. Вода идет на Малый Кыл, топит Магнитку. Дорогу к поселку Зюраткуль, как вы понимаете, тоже размыло», — рассказали в нацпарке.

Пресс-служба природоохранного комплекса поделилась видео от государственного инспектора Святослава Кончева с места. Смотреть со звуком.