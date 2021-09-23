К нацпарку «Зюраткуль» построят новый автомобильный мост

Проектную документацию подготовят до конца 2022 года

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области определилось с подрядчиком, который подготовит проектную документацию для строительства мостового перехода через реку Большая Сатка в поселке Магнитский. Объект возведут на дороге, которая ведет в национальный парк «Зюраткуль». Победителем аукциона стала московская компания «Инвест групп центр». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Разработка проекта пройдет в два этапа. Инженерные изыскания подрядчику нужно провести до 15 октября этого года. Проектную и рабочую документацию компания должна подготовить до 15 октября 2022 года. В проекте следует предусмотреть освещение поселка Магнитский и обустройство тротуаров и пешеходных переходов. Все материалы на госэкспертизу будет отправлять сам заказчик. Полностью завершить работу по созданию проекта планируется до 15 декабря 2022 года. Мостовой переход через реку Большая Сатка построят на 10-м км автомобильной дороги Сатка — озеро Зюраткуль на участке протяженностью 1,2 км в поселке Магнитский. Отметим, что в этом месте — возле КПП нацпарка — есть мост, но он находится в плохом состоянии. В случае его поломки дорога к озеру и хребту будет заблокирована.

ООО «Инвест групп центр» запросило за свои услуги 3,72 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 4,5 млн рублей. Средства предоставят из бюджета Челябинской области.

Компания зарегистрирована в июле этого года в Москве, следует из данных базы «СБИС». Основная сфера деятельности — инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора. «Инвест групп центр» входит в ассоциацию «Межрегионпроект». Торги от челябинского Миндора стали для компании вторыми по участию и первыми победными.