В нацпарке «Зюраткуль» вырастет стоимость аренды домиков

Максимальная цена проживания увеличится до 6 тысяч рублей

Со следующего понедельника, 11 сентября, в национальном парке «Зюраткуль» увеличится стоимость проживания в туристических приютах. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, повышение цены будет небольшим. Но за шестиместный экодом с санузлом придется выложить шесть тысяч рублей за сутки. Домик для четырех гостей подорожает на 400 рублей, но в пересчете на одного человека цена вырастет всего на 100 рублей.

«С 11 сентября в туристических приютах „Синегорье“ и „Сердце-озеро“ в поселке Зюраткуль, на кордоне „У трех вершин“, в гостевом доме в поселке Сибирка и в комнатах визит-центра в поселке Тюлюк стоимость проживания станет немного выше», — сообщили в НП «Зюраткуль».

Четырехместный домик в «Синегорье» сейчас стоит 2 тысячи рублей за сутки, а со следующего понедельника стоимость увеличится до 2400 рублей. На данный момент одно место обойдется в 500 рублей, а с 11 сентября — в 600 рублей. Десятиместный домик в будний день подорожает на тысячу рублей: с 5 до 6 тысяч. Все места для отдыха и проживания выкупаются полностью, подселения нет.

Самой дорогой позицией в нацпарке являются два шестиместных экодома в приюте «Сердце-озеро». За них придется отдать шесть тысяч рублей, но в отличие от остальных домиков там есть санузел.