В нацпарке «Зюраткуль» на работу взяли бобра

Зверя назвали Константин, он будет вести соцсети

В национальном парке «Зюраткуль» взяли на работу нового сотрудника — бобра Константина. Вернее, чучело бобра. Его назначили заместителем директора «по бобриным вопросам». От имени Константина будут вести рубрику в соцсетях парка.



Персонажа придумали, чтобы рассказывать отдыхающим о правилах поведения.

«Константин напоминает вам, что вы всего лишь гости в его доме — национальном парке „Зюраткуль“. Поэтому ведите себя как гости — перед посещением почитайте правила», — просят в администрации парка.

В паблике «Зюраткуля» «ВКонтакте» будут регулярно выходить короткие посты-напоминалки с рекомендациями и интересными фактами об охраняемой территории. Героем (и автором) рубрики и будет бобер.