Челябинцы смогут оформить самозапрет на выдачу кредитов с 1 марта

На целевые займы ограничения действовать не будут

Самозапрет на выдачу кредитов — настоящая находка для шопоголиков, людей, пристрастных к спонтанным покупкам по кредиткам, пожилых граждан. Именно они зачастую становятся жертвами мошенников и попадают в кредитную кабалу. Новый закон позволяет установить самозапрет на оформление кредитов с 1 марта 2025 года. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснила плюсы и минусы персональной блокировки займов.

Самозапрет — это добровольный отказ от оформления кредитов в банках или микрофинансовых организациях. Речь идет преимущественно о категории потребительских займов и оформления денег в долг «до зарплаты». Это в том числе поможет защититься от мошенников. Только в 2024 году аферисты украли у россиян более 27 миллиардов рублей. Это на 74% больше, чем в 2023 году.

«На ипотеку, автокредит, образовательный кредит с господдержкой самозапрет не распространяется, потому что эти кредиты являются целевыми. Банк перечисляет денежные средства по ипотеке на приобретение жилого помещения, по автокредиту на приобретение автомобиля, по образовательному кредиту в адрес образовательной организации», — поясняет эксперт Челябинского отделения Банка России Владимир Шурунов.

Установка самозапрета предусматривает выбор параметров: вид (кредит в банке или заем в МФО), сумма (любая или больше определенной), срок выдачи (бессрочный или ограниченный), способ обращения (онлайн и офлайн или только онлайн). Ограничение начнет действовать на следующий день. Информация об этом попадет во все бюро кредитной истории. После оформления самозапрет сразу включат в кредитную историю человека. И пока гражданин не снимет его, финансовые учреждения будут отклонять заявки на кредиты или микрозаймы. Если заем все-таки выдан, то банк или МФО не сможет требовать возврата средств ни на каких условиях.

С 1 марта 2025 года оформить самозапрет на выдачу кредитов можно будет через сайт «Госуслуги». С 1 сентября 2025 года заявления на установление самозапрета начнут принимать в МФЦ. Надо будет приложить данные СНИЛС. Услуга бесплатная и не ограниченная по числу обращений.

«Для оформления и снятия самозапрета сегодня формируется отдельная инфраструктура. Всегда будет категория граждан, кто сегодня установил самозапрет, а завтра передумал и решил его снять. В этом случае ситуация уходит не в причину, а является следствием неразумности в расходах и финансовой неграмотности», — считает кандидат экономических наук, доцент кафедры прикладной экономики ЧелГУ Илья Данилов.

По его словам, самозапрет на кредиты — вынужденная мера, которая «снимает симптомы болезни, но не лечит само заболевание». Гораздо эффективнее повышать финансовую грамотность населения, что позволит противостоять финансовым мошенникам. Они зачастую применяют психологические уловки и пользуются доверчивостью граждан, банальным незнанием законов.

Среди очевидных плюсов самозапрета — возможность оградить себя от мошеннических схем (связаны в основном с утечкой персональных данных), поддерживать самоконтроль (не брать лишних кредитов), планировать персональный бюджет, рассчитывая регулярно личные доходы и расходы. Отказаться от самозапрета можно будет через два дня после его установки. Но для безопасности ограничения снимут только через день после подачи заявления. Это защита граждан от мошенников и необдуманных трат.

Напомним, в середине февраля Госдума РФ приняла закон о периоде охлаждения по кредитам. Теперь получить деньги по кредиту или займу можно через 4 часа, если сумма кредита от 50 до 200 тысяч рублей. При кредите от 200 тысяч рублей период охлаждения займет 48 часов.