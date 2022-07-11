Главную сцену драмтеатра в Челябинске отремонтируют к концу 2023 года

Реконструкцию проводит компания, которая обновляет фойе учреждения

Компанию «Юнивест-Cтрой» из Екатеринбурга выбрали подрядчиком на ремонт главной сцены Челябинского театра драмы имени Наума Орлова. Эта организация как единственный участник победила в аукционе Государственного центра по охране культурного наследия Челябинской области. Контракт заключен по начальной цене в 167,9 млн рублей, сказано на портале госзакупок.

В рамках реконструкции большой сцены драмтеатра полностью заменят подъемные и поворотные механизмы, которые используют для перемещения декораций, освещение, переделают оркестровую яму и постелют новое покрытие сцены. Кроме того, для управления механизмами сделают ручное управление — на случай, если откажет электроника. Выполнить работы нужно до 10 декабря 2023 года.

«Сцена — самая важная часть театра, его сердце. На нее потрачены в этом году десятки миллионов рублей. Покрытие сцены и круга делается из долговечных материалов, но все равно нужно следить за состоянием и вовремя ремонтировать», — рассказывает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Напомним, что драмтеатр уже обновил фасад — это сделали нынешней весной. Возле входа появились чугунные скульптуры и барельефы. Сейчас идет ремонт внутренних помещений. Эти работы до 10 декабря 2023 года тоже выполняет «Юнивест-Cтрой». Ей же отдали контракт на восстановление фасада Публичной библиотеки, который испортил предыдущий подрядчик.

В Челябинске компания «Юнивест-Cтрой» выполняла часть ремонта фасада и скульптур Театра оперы и балета, проводила капремонт административных помещений в кукольном театре. Кроме обновления драмтеатра, фирма занимается реставрацией здания госпиталя в Каслях, которое является объектом культурного наследия федерального значения.

ООО «Юнивест-Строй» работает с мая 2013 года, сказано в информационной базе «СБИС». Компания зарегистрирована в Екатеринбурге. Входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций и Уральское объединение строителей. В 2021 году чистая прибыль составляла 12,5 млн рублей. Компания участвовала в 239 аукционах. 125 из них завершились победой. Общая сумма заключенных контрактов составляет 2,7 млрд рублей.