На фасаде Театра драмы в Челябинске — новые чугунные барельефы

Заканчивается ремонт входных групп драматического театра. Мрамор и витражи уже обновлены

Ремонт знаменитого фасада Челябинского драматического театра — одной из визитных карточек города — подходит к концу. На центральной группе уже смонтированы новые барельефы, на следующей неделе рабочие приступят к установке декоративных чугунных элементов на втором входном портале. О том, как идет ремонт, Первому областному информационному агентству рассказала директор Челябинского театра драмы имени Н. Орлова Елена Петрова.

«Все барельефы для входных групп нам отливают на заводе каслинского литья. Там работают настоящие мастера. Мы не только восстанавливаем фигурки легендарных драматургов: Шекспира, Чехова, Островского, Маяковского, Горького, Пушкина, — но и дополняем картинами из спектаклей, которые отсутствовали. Например, с нуля отлиты барельефы со сценами из шекспировских спектаклей: «Виндзорских наследниц» и «Гамлета», а литье к «Ромео и Джульетте» у нас много лет хранилось на складе. Наконец и оно увидит свет»,

— рассказала Елена Петрова.

Фасад Челябинского театра драмы имени Н. Орлова уже отремонтирован полностью: обновлен мрамор, заменены все витражи, в фасаде установлена специальная вентиляционная система. В феврале и марте завершается монтаж чугунных барельефов. Ремонт фасада полностью финансируется из регионального бюджета, общая стоимость работ — 140 миллионов рублей.

В театре надеются, что все фасадные работы удастся закончить к 27 марта, Международному дню театра. После этого начнется капитальный ремонт внутренних помещений.