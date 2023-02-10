В Магнитогорске проведут капитальный ремонт театра «Буратино»

7 февраля учреждение отметило 50-летие

До конца 2024 года в Магнитогорске капитально отремонтируют здание муниципального театра куклы и актера «Буратино» на улице Бориса Ручьева, 7а. Аукцион по выбору подрядчика проводит управление капитального строительства администрации города. Начальная цена контракта составляет 371,9 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок. Большую часть средств предоставит федеральный бюджет в рамках нацпроекта «Культура».

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет отремонтировать фасад и крышу здания, сцену и кабинеты, заменить окна, обновить системы освещения, отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции, систему пожарной безопасности и сигнализацию, а также наружный водопровод. Кроме того, ремонт театра предусматривает установку нового светового и звукового оборудования, кресел и одежды сцены, а также монтаж системы технологического телевидения, благоустройство прилегающей к зданию территории. Здание приспособят под нужды маломобильных граждан. Подрядчика выберут 1 марта.

На время капремонта спектакли театра «Буратино» будут ставить на сцене Левобережного дворца культуры металлургов на проспекте Пушкина, 19. Там в 1973 году театр и был основан. В нынешнее здание он переехал в 1999-м. Театр включен в национальный реестр ведущих учреждений культуры России. В репертуаре — более 30 спектаклей для детей и взрослых. Ежегодно театр ставит четыре новых представления. Труппа состоит из 14 актеров, из которых трое — заслуженные артисты РФ. Зрительный зал здания на улице Бориса Ручьева рассчитан на 200 человек, а за год театр посещает более 45 тыс. зрителей.