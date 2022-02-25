Фасад Публичной библиотеки в Челябинске отремонтирует компания из Екатеринбурга

Работы проведут до конца октября этого года

В Челябинске подвели итоги аукциона на капитальный ремонт фасадов здания Челябинской областной универсальной научной библиотеки, которое является объектом культурного наследия регионального значения. Победителем объявили компанию «Юнивест-Строй» из Екатеринбурга. При начальной цене контракта в 22,45 млн рублей она снизила стоимость работ до 22,34 млн. Средства направят из областного бюджета. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком работ является региональный Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия. Согласно техзаданию, ремонт подрядчику нужно будет выполнить до 30 октября 2022 года. Компании предстоит отбить со стен штукатурку, разобрать вентиляционные шахты, обновить фасады, карнизы, колонны и входную группу, заделать щели в крыльце.

ООО «Юнивест-Строй», по данным базы «СБИС», работает с мая 2013 года. Основная сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Компания входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций. Имеет лицензию от Минкультуры на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. В 2020 году чистая прибыль составляла 2,3 млн рублей. Фирма участвовала в 230 торгах, победив в 117 из них. Общая сумма заключенных контрактов — 2,2 млрд рублей. В Челябинске «Юнивест-Строй» уже известен. Компания выполняла часть работ по ремонту фасада и реставрации скульптур театра оперы и балета, сейчас проводит капремонт административных помещений в кукольном театре.

Напомним, скандал с ремонтом фасада Публичной библиотеки разразился в 2020 году. Работы с апреля 2019 года по июнь 2020-го проводила фирма «Евразия-Сервис» из Пермского края, которая имеет лицензию на ремонт объектов культурного наследия. Сумма контракта составляла 18,4 млн рублей. В декабре прокуратура Челябинской области после проверки работ сообщила, что «Евразия-Сервис» не обеспечила сохранность элементов здания. Ремонт не соответствовал научно-проектной документации и был произведен некачественно. Подрядчик применял неподходящие материалы, из-за этого была нарушена технология работ. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия.

В феврале 2021 года МВД по Челябинской области установило, что ремонт фасада здания проводился с использованием более дешевых материалов, чем требовалось по сметам. Из бюджета было похищено, по предварительным данным, 2 млн рублей. Ведомство возбудило на компанию уголовное дело по факту мошенничества. Отметим, что за работы с фасадом Публичной библиотеки «Евразия-Сервис» не получила деньги.