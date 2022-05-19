Капремонт драмтеатра в Челябинске за 283 млн рублей проведет компания из Екатеринбурга

В здании заменят канализацию, оборудуют новые туалеты, обновят фойе и зрительный зал

В Челябинске продолжится капитальный ремонт Театра драмы имени Наума Орлова. Работы проведут внутри здания. Подрядчика уже выбрал центр по охране культурного наследия. По данным портала госзакупок, контракт заключен с компанией «Юнивест-Строй» из Екатеринбурга. На работы ей предоставят 282,7 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 295,9 млн рублей. Средства на капремонт направят в виде субсидии из регионального бюджета по программе «Развитие культуры в Челябинской области».

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет проложить трубы отопления, канализации и водоотведения, укрепить стены подвала, обеспечить гидроизоляцию фундамента. Кроме того, необходимо наладить систему вентиляции, модернизировать пожарную сигнализацию и средства оповещения. В зрительном зале заменят электрооборудование и освещение. Также поставят пять новых лифтов, в том числе для транспортировки декораций из бутафорского цеха на сцену. Отдельная статья расходов — капитальный ремонт фойе театра. Дизайн-проект нужно будет согласовать с центром по охране культурного наследия, чтобы он не нарушал исторический облик здания. Масштабные работы нужно закончить к 10 декабря 2023 года.

Капремонт в здании драмтеатра не проводили 40 лет. Минувшей весной рабочие привели в порядок фасад. На эти работы из регионального бюджета направляли 140 млн рублей. Возле входа появились чугунные скульптуры и барельефы. На фасаде обновлен мрамор, заменены все витражи, установлена специальная вентиляционная система.

По данным базы «СБИС», ООО «Юнивест-Строй» работает с мая 2013 года. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге. Входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций и Уральское объединение строителей. В 2021 году чистая прибыль составляла 12,5 млн рублей.

Компания участвовала в 233 аукционах. 120 из них завершились победой. Общая сумма заключенных контрактов составляет 2,3 млрд рублей. В феврале «Юнивест-Строй» и Центр по охране культурного наследия Челябинской области заключили договор на повторный ремонт фасада Публичной библиотеки. Ранее компания выполняла часть работ по ремонту фасада и реставрации скульптур Театра оперы и балета, проводила капремонт административных помещений в кукольном театре. Кроме обновления драмтеатра, фирма займется реставрацией здания госпиталя в Каслях, которое является объектом культурного наследия федерального значения.