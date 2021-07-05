На «Иннопроме» челябинские промышленники подписали соглашения с европейскими компаниями

ПГ «Конор» будет сотрудничать по инновационным проектам с коллегами из Испании и Италии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июля работает на главной индустриальной площадке страны — выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге. В ходе рабочей программы глава региона подписал соглашение о взаимодействии в сфере создания и внедрения технологий и оборудования для производства сжиженного природного газа с участием Минпромторга РФ, правительства Челябинской области, ПГ «Конар» и ПАО «НОВАТЭК», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Стратегическая сессия «Гибкое производство. Максимальная адаптация», на которой выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, дала старт череде мероприятий «Иннопрома». Участники сессии обсудили эффективные инструменты максимальной адаптации производства к различным задачам: от проектирования и настройки средств производства до реализации моделей управления.

В ходе рабочей программы Алексей Текслер подписал соглашение с участием Минпромторга РФ, правительства Челябинской области, ПГ «Конар» и ПАО «НОВАТЭК».

«Предметом соглашения является сотрудничество в рамках реализации инновационного проекта по созданию технологии эффективного обеспечения подачи морской воды для пожаротушения морских нефтегазовых сооружений. Стороны соглашения ставят перед собой задачу по снижению зависимости топливно-энергетического комплекса Российской Федерации от импортного оборудования и технологий», — сообщили в правительстве региона.

Также в присутствии Алексея Текслера состоялось подписание трех соглашений между промышленной группой «Конар» и рядом европейских компаний. В частности, было официально закреплено сотрудничество по локализации производства электрогенераторов и электродвигателей для судостроения и иных отраслей между ПГ «Конар» и испанской компанией INDAR — мировым лидером в этой сфере. Два новых соглашения также заключили с итальянскими компаниями PAMA S. p. A. и ATP Group, которые традиционно активно взаимодействуют с ПГ «Конар».