Челябинские антимонопольщики заинтересовались ценами на яйца

В областном центре средняя цена десятка яиц категории С1 перевалила за сто рублей

Челябинское УФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца по поручению федерального ведомства. Антимонопольщики выясняют обоснованность установления оптово-отпускных цен на продукцию по всей стране.

«Территориальные органы ФАС России направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию», — говорится в сообщении.

Также антимонопольная служба возьмет на еженедельный контроль закупочную и розничную цену на яйца в крупных торговых сетях. Соответствующие запросы направлены в 10 компаний.

Так, по наблюдениям челябинцев, средняя цена десятка яиц категории С1 на сегодняшний день в магазинах перевалила за сто рублей.