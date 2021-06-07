На северо‑западе Челябинска ограничат движение из‑за ремонта трамвайных путей

Всего в 2021 году в городе отремонтируют 26 перекрестков

В понедельник, 7 июня, на северо-западе Челябинска начнут ремонт перекрестка улицы Чичерина и проспекта Победы. Из-за работ движение транспорта на этом участке ограничат.

«Работы по ремонту дорожного покрытия на пересечениях автомобильных дорог и трамвайных путей на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы выполняет подрядчик ООО ПСК „Звезда“. На участке запланировано вскрытие асфальтобетона и разборка щебеночного основания», — уточнили в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Всего Миндортранс Челябинской области и администрация Челябинска утвердили совместный перечень 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей, которые отремонтируют в 2021 году.

Часть переездов будут ремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На прямых перекрестках обустроят покрытие из бетонных плит. Подобные уже установлены на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Коммуны в 2016 году.