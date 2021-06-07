В Челябинской области закрыли движение через реку Симок

Для автомобилей организован объезд

В Челябинской области с понедельника, 7 июня, прекращается движение через реку Симок. Это связано с реконструкцией мостового перехода, расположенного на 19,6 км автодороги Катав-Ивановск — Серпиевка — Аратское.

«Движение зарыто в связи с выявлениями дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности дорожного движения», — сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Ограничение движения будет действовать с 7 июня до завершения ремонтных работ. Объезд организован по существующим автодорогам.



