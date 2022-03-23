ФАС проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу

В Челябинской области товар подорожал в 2,5 раза

Из-за многочисленных жалоб граждан на подорожание офисной бумаги ФАС России запросила у крупнейших производителей данные для проверки, сообщает антимонопольная служба.

В случае выявления необоснованности увеличения цен и нарушения законодательства ведомство «незамедлительно примет меры реагирования».

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о росте цен на бумагу в 2,5 раза. Тогда стоимость товаров у разных поставщиков варьировалась от 700 до 1000 рублей. Раньше пачку бумаги можно было купить в среднем за 250—300 рублей.

Рост цен на бумагу связан с проблемами в логистике из-за санкций. Перебои с поставкой химических реактивов приостановили выпуск офисной бумаги под марками SvetoCopy и Ballet в России. Крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат в Светогорске (Ленинградская область) перестал принимать древесину в переработку. Также на фоне санкций в стране возник острый дефицит мелованной бумаги, которую используют для журналов и книг с цветными иллюстрациями. Крупнейшие европейские производители приостановили поставки.