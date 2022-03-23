В Троицке жильцы многоэтажного дома пожаловались на плохое самочувствие из‑за запаха газа в подъезде

Спасатели провели исследование с помощью газоанализатора

Жители одного из многоквартирных домов в Троицке пожаловались на резкое ухудшение самочувствия, першение в горле и слезотечение. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Наибольшей концентрации присутствие специфического запаха достигало на лестничных площадках третьего, четвертого и пятого этажей. Спасатели при помощи газоанализатора провели оперативное исследование состава воздуха в нескольких точках подъезда и внутри трех квартир. Опасных для здоровья людей химических веществ в воздухе не обнаружено.

«Одновременно со спасателями на месте происшествия сотрудниками полиции велась работа по сбору информации от очевидцев, а специалисты газовой службы обследовали газовое оборудование. Признаков неисправностей и утечки газа также не было обнаружено», — рассказали в областной ПСС.

Предположительно, людям стало плохо из-за распыления в подъезде содержимого газового баллончика.