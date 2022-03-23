Личные данные челябинских клиентов «Яндекс.Еды» опубликовали в Сети

В свободном доступе оказались имена, номера телефонов и суммы заказов

В Сети появился сайт с данными пользователей сервиса «Яндекс.Еда». В свободный доступ попала карта с информацией о клиентах из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, а также о жителях Челябинска, Миасса и Магнитогорска.



На сайте указали имена, телефоны, адреса доставки и суммы заказов за последние полгода. Известна даже электронная почта отдельных пользователей. На карте собрана информация о тысячах клиентах из Челябинска, сотни пользователей из Златоуста и Магнитогорска.





«Мы публикуем базу с персональной информацией россиян, которой могут воспользоваться с целью запугивания и обмана. Вы можете проверить на карте, какая информация есть у преступников, чтобы понимать риски. Предупрежден — значит вооружен», — написали авторы ресурса.

В данный момент сайт saverudata.org/map/ заблокирован. До блокировки журналисты Первого областного информагентства протестировали ресурс и нашли достоверные данные про себя и своих родных.

Напомним, что 1 марта «Яндекс» сообщил об утечке данных пользователей «Яндекс. Еды». Это произошло по вине одного из сотрудников. В Сеть попали сведения о заказах, времени доставки и другая информация. Утечка не коснулась банковских карт и данных регистраций. Всем пользователям, чьи данные могли попасть в руки мошенников, компания отправила электронное письмо с подробной информацией.

Как заверяет служба информационной безопасности «Яндекс. Еда», новых случаев утечки данных пользователей после 1 марта не было.