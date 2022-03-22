Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за фейки о работе госорганов за рубежом

Распространение недостоверной информации о работе госорганов России за рубежом может привести к лишению свободы на срок до 15 лет

Новый законопроект дополняет недавно одобренные поправки о наказании за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Государственной думы. Законопроект включает новые поправки в УК РФ и КоАП.



По данным пресс-службы Госдумы, за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», будет грозить штраф в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или срок до трех лет.

Еще более строгое наказание предполагается за распространение фейковых данных с использованием служебного положения или группой лиц, а также за искусственное создание доказательств или распространение лжи корысти ради. В таком случае приговор может представлять из себя лишение свободы в 5-10 лет или штраф в 3-5 миллионов. Тяжкие последствия фейков приведут к приговору в 10-15 лет.

Уголовная ответственность также грозит за публичные действия, направленные дискредитацию работы госорганов за рубежом: штраф в 100-300 тысяч или срок до трех лет. Административная ответственность за то же правонарушение приведет к штрафу — от минимального в 30 тысяч для граждан до полумиллиона для юридических лиц. Если недостоверная информация о госорганах сопровождается еще и призывами к несанкционированным митингам или создает угрозу общественному порядку, то штрафы увеличиваются — от 50 тысяч минимум для физлиц до миллиона для организаций. Повторное административное правонарушение приведет уже к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА «Первое областное», аналогичные санкции предусмотрены законопроектом о распространении фейков про российские Вооруженные силы.