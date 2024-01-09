Челябинская мэрия проведет инженерные изыскания для строительства дороги в Парковом

В планах — грунтовую дорогу по улице Клайна заасфальтировать

В Курчатовском районе Челябинска планируют построить автомобильную дорогу на улице Клайна. Администрация города подготовила задание на проведение инженерных изысканий и планировку территории. Информация опубликована на сайте мэрии Челябинска.

«Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) по улице Клайна от улицы Александра Шмакова до улицы Бейвеля в Курчатовском районе города Челябинска. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории», — говорится в распоряжении мэрии.

Торги по поиску подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ были объявлены в октябре прошлого года. В результате стоимость контракта снизилась более чем в два раза — с 10,8 миллиона до 4,5 миллиона рублей. Контракт заключен с проектной организацией «Вираж», следует из данных портала госзакупок. Компания выполняет работы по подготовке различной проектной документации. Генеральным директором является Олег Михайлов. Победитель аукциона должен будет подготовить проект и провести его через Госэкспертизу до 20 августа 2024 года.





Автодорогу планируют построить на улице Клайна от улицы Александра Шмакова до улицы Бейвеля. Для жителей соседних многоэтажек укладка асфальта станет долгожданным событием.

Напомним, ранее жители улицы Клайна обратились в прокуратуру с жалобами на плохие дороги. От мэрии Челябинска потребовали обустроить проезжую часть должным образом. Но оказалось, дорога не относится к имуществу города и даже не включена в улично-дорожную сеть. В мэрии было принято решение изъять у частной компании «Согласие» земли, чтобы построить дорогу к домам.