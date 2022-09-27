Emerson передаст завод «Метран» в Челябинске российскому руководству

Федеральная антимонопольная служба должна одобрить сделку

Американская корпорация Emerson объявила, что заключила соглашение о продаже российского бизнеса местному руководству. Активы находятся в Челябинске. В сделку войдут занимающееся производством датчиков давления и измерительных приборов АО «Промышленная группа „Метран“» и ООО «Эмерсон», осуществляющее продажи и сервис. Об этом сообщает сайт Bfm74.ru.

«Сделка будет подлежать одобрению со стороны регулирующих органов и правительства, а также выполнению других обычных условий закрытия. Emerson будет тесно сотрудничать с местным руководством в России, чтобы обеспечить плавный переход для сотрудников в ходе этого процесса», — приводит сообщение Emerson сайт Bfm74.ru.

Американская корпорация Emerson владела «Метраном», созданным в 1992 году, с 2004 по 2022 годы. О планируемом выходе из российского бизнеса компания объявила в начале мая. Тогда же начался процесс по передаче предприятия в доверительное управление российскому юрлицу. В «Эмерсон» на фоне заявления говорили, что стремятся к упорядоченной передаче активов и окажут поддержку сотрудникам.

В интервью ИА «Первое областное» генеральный директор «Метрана» Антон Дружинин отмечал, что американская корпорация не бросила предприятие и помогает в работе. Все это время производство не останавливало работу. «Метран» принимает, производит и отгружает заказы, выполняет сервисное обслуживание. Вместе с этим развивается новое направление — комплексные проекты. Этот бизнес ведет специально созданная организация «Метран Проект».