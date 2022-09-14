Антон Дружинин: «„Метран“ с оптимизмом смотрит в будущее»

Российский лидер по разработке и производству средств измерений отмечает 30‑летие

В сентябре 2022 года промышленной группе «Метран» исполняется 30 лет. Предприятие уже зарекомендовало себя как профессионала в автоматизации технологических процессов. В условиях санкций и ухода компании «Эмерсон» из России «Метран» остается надежным поставщиком датчиков давления и измерительных приборов. Промышленная группа запустила трансформацию бизнеса, чтобы стать ведущим импортонезависимым разработчиком и производителем средств измерения. О том, с чем компания подошла к 30-летию, как меняется работа и какое будущее у «Метрана», рассказывает генеральный директор Антон Дружинин.

— Антон Викторович, вы работаете в компании 16 лет. Вместе с «Метраном» и страной пережили не один кризис. Сколь сложна нынешняя ситуация?

— Все действительно непросто, что скрывать. Но, как говорят, кризис открывает новые возможности. Ковидный кризис прошли достаточно мягко. Но его влияние оказалось отложенным. По электронике произошел сбой поставок. Все помнят, что нельзя было купить машины из-за отсутствия плат. На приборостроении это тоже отразилось. Забот добавило решение компании «Эмерсон» выйти из российского сегмента бизнеса. Официально об этом объявили 4 мая. У нас начались новые, не самые простые времена. В составе большой корпорации не было никаких проблем, а если они и возникали, нам помогали. Теперь мы один на один с рынком. И это сложно, но очень интересно.

— Правительство региона вас поддерживает?

— Мы в постоянном контакте с Минпромом, вице-губернатором Челябинской области Егором Ковальчуком. Нас очень поддерживает Росстандарт. По любым вопросам выслушивают, помогают решать конкретные проблемы. Мы не чувствуем себя оторванными. Все воспринимают нас именно как российскую компанию, которая важна для региона и страны.





— Насколько тяжелым оказался процесс выхода из состава «Эмерсон»?

— Мы находимся в процессе передачи бизнеса от «Эмерсон» российскому менеджменту в доверительное управление. Пока что никаких юридически значимых документов не подписано. При любых изменениях в бизнесе есть несколько сложных проблем. Первая — восстановление цепи поставок. Вторая — выделение своей IT-инфраструктуры. Компания «Эмерсон» активно участвует в обсуждении. Они хотят сохранить бизнес в рабочем состоянии.

— То есть американцы вас поддерживают?

— Да. «Метран» сохраняет поставку комплектующих с других заводов «Эмерсон». Это часть договора, по которому мы сейчас работаем. Также определили продукты, которые американцы будут поддерживать. Но мы четко понимаем, что работа в таком формате — топтание на месте. Нам интересно заместить технологии, и этим мы активно занимаемся.

— «Метран» ведь и ранее занимался импортозамещением?

— Да, локализацией производства мы занимаемся с 2004 года. Опыт за 18 лет набран колоссальный. Но тогда были другие драйверы — например, нужно было обеспечить скорость поставки. Сейчас мы исследуем российские микросхемы, чтобы разработать новую платформу датчиков. Кроме того, разрабатываем новые датчики давления и измерительный преобразователь температуры, заменяем дефицитные комплектующие.

— Насколько сильно предприятие зависит от импорта?

— Смотря о чем идет речь. Например, практически в любой микросхеме есть пленка, которую производят только две иностранные фирмы. Но у нас есть и полностью импортонезависимые продукты. Есть продукция с импортной электроникой. В этом направлении Россия отстает, поэтому правительство вкладывает громадные деньги в восстановление радиоэлектронной промышленности. Основной наш продукт, визитная карточка — датчики давления. На них есть сертификат СТ-1, подтверждающий российское происхождение.

— Спрос на продукцию и география продаж изменились?

— Традиционные для нас рынки — Россия, Беларусь и Казахстан. Кроме того, экспортировали в Данию, Южную Корею, Китай. Дальнейшая экспортная работа будет определяться соглашением с «Эмерсон». Рынки России и Беларуси, конечно, у нас останутся.





— Рынок приборостроения в России еще может расти?

— Весной многие заказчики хотели купить трехлетние объемы оборудования. Они опасались, что нас отрежут от поставок. «Метран» работает в штатном режиме, стабильно получает заказы, производит и отгружает измерительное оборудование, предоставляет обслуживание приборов. По датчикам рынок быстро перестраивается на местных поставщиков. Сложнее ситуация с системами управления, контроллерами. Российские аналоги пока недотягивают по качеству. Заказчики не спешат отказываться от прежнего удобного и привычного оборудования. Для меня это тяжелая тема в промышленной автоматизации. Это вызов не только для нашего предприятия, но и для всей страны.

— «Метран» начинает активное развитие комплексных проектов. Это направление у вас было, но сейчас вы на него делаете упор.

— Мы не только производитель. Наша задача — реализация проектов автоматизации «под ключ». У нас большая команда инженеров. Чтобы приборы хорошо работали, заказчику надо получить профессиональное техническое и комплексное решение. 16 лет назад я пришел в «Метран» именно на это направление. Тогда нас было 23 человека, потом стало 200. В нынешних условиях были опасения, что «Метран» не сможет поддерживать заказчиков. Могу четко сказать, что проектное направление живо и активно развивается. Комплексные проекты включают аудит, проектирование и разработку индивидуальных решений, производство, пусконаладку, ввод в эксплуатацию и сервис. Подрядчиком будет ООО «Метран Проект».

— Штат предприятия изменился?

— К сожалению, да, так как некоторые направления деятельности стали неактуальными. Считаю, мы достойно провели работу по снижению численности сотрудников. Выплачивали компенсации, даже больше, чем предусмотрено законом. Помогали трудоустраиваться на другие предприятия. Бывшие работники остались в городе, мы не допустили ухода профессионалов из региона.





— С ЮУрГУ, где у вас лаборатория, продолжите сотрудничество?

— Теплые рабочие взаимоотношения с ЮУрГУ продолжаются. В лаборатории студенты на нашем оборудовании изучают технологические процессы. Мы берем их на практику, устраиваем конкурс грантов, читаем лекции. Вкладываться в образование полезно, мы получаем готовых работников. Большинство сотрудников «Метрана» — выпускники ЮУрГУ.

— «Метрану» 30 лет. Уже есть большие успехи. Каким вы видите будущее предприятия?

— Мы с оптимизмом смотрим в будущее и по-прежнему видим потребность в высокотехнологичной продукции, успешно защищаем свою долю рынка. Я вижу перспективы цифровых технологий. В первую очередь в продажах. Маркетплейсы ловко стрельнули, теперь многие покупают именно онлайн. Мы развиваем электронные сервисы, чтобы покупать наши датчики стало быстрее и проще, чтобы они были доступнее. Для комплексного подхода к решению задач заказчиков реструктурировали продажи. Теперь они сосредоточены на конкретных предприятиях, а не на продуктовых группах. Заказчикам хочется сказать отдельное спасибо, они нас поддержали в трудное время. Некоторые с нами все эти 30 лет. И они ценят нашу открытость.

Я хочу поздравить всех наших коллег с юбилеем «Метрана»! Многие из них отдали нашей компании десятилетия своей жизни, активной трудовой деятельности. Ветеранам — отдельное поздравление. Они создавали компанию. Теперь мы их поддерживаем. В честь юбилея у нас будет конференция заказчиков. К нам приедут клиенты со всей страны. Они посмотрят, как мы сейчас работаем, что производство не стоит, оборудование на месте, а люди трудятся. Проведем праздник и для коллектива.