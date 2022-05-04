Владелец челябинского «Метрана» планирует выйти из бизнеса в России

Компания Emerson планирует продать предприятие

Владелец АО «Промышленная группа „Метран“» в Челябинске, американская корпорация Emerson Electric намерена прекратить ведение бизнеса в России. Компания опубликовала финансовый отчет за второй квартал и объявила о возможной продаже дочернего предприятия «Метран».

«Сегодня Эмерсон также объявляет о своем решении выйти из нашего российского бизнеса, и, как о части этого выхода, мы изучаем варианты продажи Метрана, нашего российского производственного предприятия. Мы стремимся к упорядоченной передаче этих активов и окажем поддержку нашим сотрудникам в этот период», — сообщил в официальном пресс-релизе о деятельности за второй квартал 2022 года президент и главный исполнительный директор Emerson Лал Карсанбхай.

В компании отметили, что неопределенность связана с «российско-украинским конфликтом».



Челябинское АО «Промышленная группа „Метран“» является частью подразделения Emerson Process Management. Предприятие выпускает средства измерений — датчики давления, температуры, уровня, расхода, средства коммуникации, решения для метрологического обеспечения предприятий.

На Южном Урале Emerson создал глобальный инженерный центр, в котором разрабатываются проекты мирового уровня. При содействии западных партнеров в ЮУрГУ заработала лаборатория интеллектуальных систем автоматизации, появились новые учебные программы и гранты для студентов, аспирантов и молодых ученых.