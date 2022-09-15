Промышленная группа «Метран» делает комплексные проекты ключевым направлением работы

В год 30‑летия компания меняет стратегию развития

17 сентября промышленная группа «Метран» отмечает 30 лет со дня производства первого серийного датчика давления. В юбилейный год и в связи с уходом корпорации «Эмерсон» из России челябинская компания меняет стратегию развития. Ключевым направлением работы станут комплексные проекты, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Метрана».

«Комплексные проекты включают аудит, проектирование и разработку индивидуальных решений, производство, пусконаладку, ввод в эксплуатацию и сервис. Вновь созданное для развития этого бизнеса ООО „Метран Проект“ может выступать в качестве главного подрядчика по автоматизации, основного поставщика КИП, производителя комплексных решений, решений по автоматизации ТП, а также пусконаладочных, монтажных и сервисных работ. В объем работ включено изготовление нестандартных технологических решений», — поясняют на предприятии.

В компании также отмечают, что специалисты «Метран Проект» являются правопреемниками опыта промышленной группы и корпорации «Эмерсон». Работники обладают ресурсами для решения любых задач по промышленной автоматизации, разрабатывают индивидуальные комплексные проекты для каждого заказчика.

В 2004—2022 годах «Метран» был основным производственным и бизнес-активом «Эмерсон» в России и СНГ. Сейчас идет передача в доверительное управление российскому юрлицу. «Метран» стремится в короткий срок обеспечить заказчиков приборами на новой платформе, изучает варианты создания новой продукции и замены дефицитных комплектующих.

«Метран» работает в штатном режиме — принимает, производит и отгружает заказы, выполняет сервисное обслуживание. По словам гендиректора Антона Дружинина, для комплексного подхода к решению задач заказчиков предприятие реструктурировало продажи. Также развиваются сервисы e-commerce, чтобы покупать датчики стало быстрее и проще.