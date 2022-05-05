«Метран» в Челябинске продолжит работать после заявления Emerson об уходе из России

Предприятие не останавливает прием заказов на производство продукции

Промышленная группа «Метран» не будет останавливать производство из-за заявления американской компании Emerson об уходе с российского рынка. Об этом ИА «Первое областное» заявил генеральный директор предприятия Антон Дружинин. «Метран» продолжает работать и принимать заказы. Компания будет исполнять все обязательства перед партнерами и продолжит проводить сервисное обслуживание своей продукции.

Пока в Emerson не разъяснили, какой будет процедура выхода из российского сегмента бизнеса.

«Наша задача в переходный период — сохранить высококвалифицированный персонал предприятия. Мы принимаем тот факт, что обстоятельства меняются, и тогда бизнес меняет владельцев. Российское руководство компании заинтересовано в сохранении и развитии „Метрана“ как высокотехнологичного инновационного бизнеса», — прокомментировал Антон Дружинин.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», владелец АО «Промышленная группа „Метран“» в Челябинске — американская корпорация Emerson Electric — намерена прекратить ведение бизнеса в России. Компания опубликовала финансовый отчет за второй квартал и объявила о возможной продаже дочернего предприятия «Метран».

Компания Emerson (США) с 2004 года полностью локализовала производство измерительной техники в России и стала единственным инвестором промышленной группы «Метран». Сейчас у компании есть собственные производственные мощности в Челябинской области. Предприятие выпускает средства измерений — датчики давления, температуры, уровня, расхода, средства коммуникации, решения для метрологического обеспечения предприятий.

По данным «Контур.Фокус», учредителями «Метрана» являются дочерние компании Emerson — «Транмет Холдингс Б. В.» (Нидерланды) и «Транмет Холдингс Лимитед» (Великобритания). В 2020 году выручка челябинского предприятия составила 5,6 млрд рублей, чистая прибыль — 357 млн рублей.

«Метран» в Челябинске реализует крупный инвестпроект по развитию глобального инжинирингового центра с масштабной географией обслуживания клиентов на территории стран СНГ. При содействии западных партнеров в ЮУрГУ заработала лаборатория интеллектуальных систем автоматизации, появились новые учебные программы и гранты для студентов, аспирантов и молодых ученых.

Офисно-производственный комплекс ПГ «Метран» с начала военной спецоперации работает в обычном режиме, ни о каких изменениях в работе сотрудникам предприятия не сообщали.