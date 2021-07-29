В Челябинской области вынесли приговор полицейскому за пьяное смертельное ДТП

В аварии погибла 24‑летняя Ольга Бирюкова

Еткульский районный суд вынес приговор в отношении 48-летнего жителя Нижневартовска. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Хендай» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой. В результате столкновения получила травмы пассажир этого авто 24-летняя Ольга Бирюкова — позже она скончалась в больнице. Девушка получила жуткие травмы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»).

«Судом ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении причиненного материального и морального вреда на сумму свыше 2,4 млн рублей.