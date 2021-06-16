Работы по стройке транспортной развязки на улице Дарвина продолжат в 2022 году

Строительство путепровода затянулось из-за корректировки проекта

Челябинцы жалуются на заторы в час пик в Советском районе рядом с недостроенной развязкой на пересечении Троицкого тракта и улицы Дарвина. Обращение к главе региона житель района записал на видео и разместил в социальной сети. В администрации Челябинска ответили, что сейчас проект проходит корректировку, а завершать развязку будут в 2022 году.

Возведение развязки на пересечении Троицкого тракта и улицы Дарвина — решение давней проблемы загруженности южного въезда в Челябинск. Проект строительства был разработан еще в 2008 году, но только в 2012-м начали работы, а спустя два года объект заморозили. Сдать его планировали к осени 2020 года, но развязка снова превратилась в долгострой.

«По Троицкому тракту жители всё время страдают в этих пробках из-за незаконченного строительства развязки. Будьте любезны, объясните, сколько еще лет этому всему твориться? Хотя бы дайте объяснение, почему уже год эту развязку не доделывают? Так и живем: мосты строим, а развязки тут же не достраиваем», — написал в соцсети губернатору челябинец Сергей Карпов.

В ответ на жалобу в мэрии ответили, что работы приостановили из-за корректировки проекта, а также назвали сроки окончания строительства путепровода.

«В настоящий момент проводится корректировка проекта строительства улицы Дарвина и развязки Дарвина — Троицкий тракт в связи с тем, что предыдущим проектом не было учтено переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Мы ожидаем получение положительного заключения Госэкспертизы в этом году и таким образом получим возможность приступить к завершению работ в 2022 году», — сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, сейчас в Челябинске идет реконструкция еще одного крупного путепровода — Ленинградского моста. Полностью завершат работы осенью 2022 года, но для автомобилистов дорогу откроют раньше — в июле следующего года.