Ремонт развязки на улице Дарвина в Челябинске планируют начать в 2022 году

Проект получил положительное заключение Госэкспертизы

В Челябинске планируют провести капитальный ремонт улицы Дарвина на участке от улицы Блюхера до Троицкого тракта. Проект должен войти в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год, сообщили в городской администрации.

Реконструкция улицы Дарвина на этом участке планировалась еще несколько лет назад. Но от проекта, который предусматривал расширение до шести полос со сносом деревьев, решили отказаться.

Сейчас проводится корректировка проекта и получено положительное заключение Госэкспертизы.

«В рамках капитального ремонта предусмотрена организация 4 нормативных полос для движения транспорта, общая ширина проезжей части составит 13,5 метра, а протяженность ремонтируемого участка — 1246 метров. С обеих сторон будут обустроены технологические тротуары, а вдоль дороги обустроят трехметровые тротуары. Проектом предусматривается асфальтирование бокового проезда с технологическим и пешеходным тротуарами», — уточнили в мэрии.

Во время работ обустроят новую ливневую канализацию на всей протяженности улицы Дарвина, переустроят уличное наружное освещение с прокладкой кабельной линии в земле. Также установят новые оцинкованные опоры со светодиодными светильниками.

Также подрядчик проведет переустройство трех светофорных объектов: Дарвина, 107 — ТРК «Кольцо», Дарвина — Троицкая и у дома № 63 на улице Дарвина. В районе пересечения с улицей Новосельской установят новый светофор.

Большое внимание в проекте уделено маломобильным гражданам. Ширина пешеходных дорожек составит от двух до трех метров. На остановках, пешеходных переходах и местах препятствий будет уложена тактильная плитка. Проектом предусматриваются парковочные места для инвалидов и устройство островков безопасности в местах пешеходных переходов.

Не обойдется ремонт без сноса деревьев. Но вместо планируют провести компенсационные высадки.

«В рамках работ по благоустройству планируется снос 32 деревьев и 89 единиц поросли, попадающих в зону строительных работ. Вместо них будут высажены 132 крупномерных саженца деревьев лиственных пород. Вдоль проезжей части и тротуаров обустроят газоны, на которых высадят кизильник и организуют цветники. В зонах тротуара у существующих деревьев приствольную зону оформят специальными решетками», — добавили в администрации Челябинска.

Ранее челябинцы жаловались на заторы в час пик в Советском районе рядом с недостроенной развязкой на пересечении Троицкого тракта и улицы Дарвина. Обращение к главе региона житель района записал на видео и разместил в социальной сети.

Напомним, в этом году в Челябинске идет реконструкция еще одного крупного путепровода — Ленинградского моста. Полностью завершат работы осенью 2022 года, но для автомобилистов дорогу откроют раньше — в июле следующего года.