Дмитрий Андреев: «Наша основная миссия — изменить образование в России»

Руководитель IT‑компании рассказывает об инновациях в обучении и новом пути Челябинска

2021 год для челябинской компании «Инновации детям» стал по-настоящему успешным и прорывным. Производитель интерактивного обучающего оборудования принял участие в Петербургском международном экономическом форуме и победил в проекте «Региональные IT-чемпионы». Директор фирмы победил в конкурсах «Молодой предприниматель» на региональном и федеральном уровнях. О том, с чего начиналась история компании, каким образом она стремится изменить процесс образования и как ей удалось стать известной даже за границей, информационному агентству «Первое областное» рассказал директор Дмитрий Андреев.

— Дмитрий, как появилась ваша компания? Какое событие стало отправной точкой развития?

— В 2008 году моя жизнь сильно поменялась. У меня родился ребенок, я закончил обучение по специальности «прикладная математика и физика» в ЮУрГУ, принял участие в IT-конкурсе Imagine Cup, который проводил «Майкрософт». В 2012-м дочка пошла в детский сад, и я увидел проблему в том, что он никак не поменялся с тех пор, как я туда ходил. Хотя детей уже окружали гаджеты и они много времени проводили с ними. У меня возникла идея создать устройства, которые были бы инструментами для развития и образования ребенка, позволяли детям находиться в движении. Причем гаджеты должны подстраиваться под детей, а не наоборот. Тогда в стенах ЮУрГУ я и еще три аспиранта создали малое инновационное предприятие и разработали продукт «Играй и развивайся». Вуз вошел в число учредителей компании. Через некоторое время двое соучредителей ушли. Один стал священником, другой — топ-менеджером. Думаю, что с нами остались те, кто верил в идею.

— ЮУрГУ помогает в развитии вашей компании? В последние годы у них много различных разработок в IT-сфере.

— С ЮУрГУ у нас взаимное продвижение. Университет рассказывает про нас, мы — про него. Финансовой поддержки нам не требуется, мы самодостаточные. Возможно, будем совместно участвовать в грантовых конкурсах по направлению «Бережная цифра». Мы стремимся сохранить детские активности, которые были у нас, с применением цифровых технологий, которые бы помогали, а не мешали или вредили. У ЮУрГУ есть направление «Здоровье в цифровой среде». В этих проектах мы соприкасаемся.





— Расскажите о первом устройстве, которое разработала ваша компания.

— Компанию мы создали без внешних инвестиций. Первый продукт — интерактивный комплекс «Играй и развивайся» — появился практически из подручных устройств: использовали датчик движения, компьютер. Первой игрой стал пешеходный переход. В ней дети являются действующими лицами, что хорошо с точки зрения педагогики. Они не учат правила движения по картинкам, а сами участвуют в процессе. В челябинских детских садах позитивно отреагировали на этот продукт. Получив первые заказы, мы увидели, что на него есть спрос.

— Все ваши продукты направлены на повышение активности детей?

— Да. Основная миссия компания — изменить образование в России. Мы смотрим старые фотографии и понимаем, что образовательный процесс не поменялся. Есть доска с маркером или мелом, рядом сидят дети. В пандемию, правда, появилась виртуальная доска. Разрабатывая образовательное оборудование, мы учитываем здоровье детей. В детских садах и школах педагоги делают акцент на том, чтобы ребенок научился читать или писать. Но никто не задумывается, сколько он при этом оставил здоровья. Без движения появляются хронические заболевания. Мы хотим, чтобы в образовательных учреждениях не только давали знания, но и сохраняли здоровье. Наши устройства, например интерактивный пол, помогают и развитию коммуникации. Многие дети хорошо читают, пишут, говорят, но с трудом коммуницируют. Однажды мы дали детям задание разложить фигурки от маленькой до большой, выбрав их из общей кучи. Дети стали друг у друга их забирать. Они не смогли договориться, чтобы эффективно выполнить задачу. Принципы командной работы надо закладывать в детстве. Тогда в школе ребенок сможет договориться с новыми одноклассниками, с первой учительницей. В бизнесе цена коммуникации — это возможность договориться, подписать договор и получить деньги. В семейной жизни — это умение донести свои мысли.

— Для детей с ограниченными возможностями здоровья ваше оборудование подходит?

— В каталог лучших практик Минздрава Челябинской области вошла интерактивная песочница. Она используется в отделении реабилитации областной больницы. Там курсы с психологом проходят дети, попавшие в аварию и с особенностями здоровья. У детей с расстройством аутистического спектра есть проблема в адаптации к педагогу. Нужно до шести занятий, чтобы педагог просто пожал ребенку руку. После песочницы на втором занятии они обнимаются. Кроме того, устройство развивает мелкую моторику. У детей сейчас дефицит сенсорных ощущений, хотя мышление у них сосредоточено на кончиках пальцев. Раньше много гуляли во дворе, трогали предметы. Развитию речи, в том числе у детей с ОВЗ, помогает наше Умное зеркало. Детям с параличом доступен интерактивный скалодром, который мы разработали для центра скалолазания.





— Как создаются обучающие комплексы? Вы видите проблему и под нее разрабатываете устройство?

— Создание продуктов — иррациональный процесс, он не поддается логике. Иногда, да, мы видим проблему. Но чаще всего применяем нелинейные решения. Умное зеркало мы придумали после того, как в детском саду увидели зеркала, с которыми работают логопеды. Как оказалось, детям не очень интересно заниматься, потому что акриловые зеркала плохо отражают, а находящийся рядом диктофон делал некачественную запись с искажением звука. Мы поняли, что важно логопеду и ребенку. Сделали Умное зеркало, которое заменяет целый кабинет.

— В 2019 году вы стали резидентом IT-Park74, регионального оператора «Сколково». Какие есть преимущества работы с ним?

— «Сколково» помогает налоговыми льготами. У нас нулевой налог на прибыль. Сэкономленные средства реинвестируем в свое развитие. Мы можем ускоряться и быстрее расти. Вместе с региональным оператором участвуем в различных проектах. Недавно в МИДИС запустили курс для студентов по UX-дизайну. Мы сами столкнулись с отсутствием хороших специалистов по этому направлению. Студенты после курса смогут устроиться в местные IT-компании, в том числе к нам. Также IT-Park74 помогает выходить на местные государственные структуры и ведомства. Еще региональный оператор «Сколково» устраивает встречи, где компания, решившая какую-то проблему, делится опытом. Можно не тратить время на разбор ситуации, а сразу найти из нее выход.

— Были новости о ваших планах получить резидентство в московском «Сколково». Удалось ли это сделать?

— Как раз в 2019 году, когда мы стали резидентом «Сколково», приняли закон, что не обязательно иметь юридический адрес в самом «Сколково». До этого нужно было там открывать филиал или обособленное подразделение. Сейчас можно находиться в любой точке России и пользоваться всеми доступными финансовыми и нефинансовыми льготами. Кстати, нас приглашали в Ханты-Мансийский автономный округ. Там мы прошли акселератор. Из 200 компаний вошли в топ-5. Нам дали грант на открытие юрлица. Но мы пока решаем, как будем работать. ХМАО хочет диверсифицировать нефтегазовую налоговую базу, снизить зависимость от курса доллара. У нас промышленный регион, и задача та же — диверсифицировать экономику.





— Офис вашей компании есть в Москве, но вы остаетесь в Челябинске. Почему? Нет желания переехать в столицу, где больше возможностей?

— В рейтинге ста компаний Челябинской области в основном промышленные предприятия. Наша цель — чтобы правительство увидело, что налоговую базу может составлять IT-сфера. Из-за экологической ситуации из региона уезжает много людей. Когда я езжу в аэропорт, вижу много заводов. И у меня возникает желание развить свою компанию, чтобы вредных предприятий стало меньше. У нас экологичная компания, работает 100 человек. Если не изменить экологическую ситуацию, то люди найдут другие места, где они будут здоровы. Чтобы изменить ситуацию, важно начать с себя, показать, как можно изменить город. Мне кажется, что это новый путь Челябинска.

— В 2020 и 2021 годах вы вошли в каталог учебного оборудования для дошкольного образования, который составило Агентство стратегических инициатив. Какие преимущества вы получили благодаря этому?

— На самом деле мы находимся во многих каталогах. Что касается АСИ, то мы можем говорить, что это не просто коммерческая компания, которая производит что-то хорошее. У нас есть независимая экспертная оценка, которая помогает нам, например, зайти в регионы. Но, тем не менее, мы должны показывать и доказывать, что эффективны. С другой стороны, включение в каталог помогло более плотно работать с АСИ. Сейчас мы проходим их акселератор. У них есть много нефинансовых инструментов, большой опыт работы с государственным сектором. На Demo Day, где собираются различные стартапы, мы выступали перед различными структурами и ведомствами. Думаю, что потенциал взаимодействия гораздо больше. У АСИ есть направление GoGlobal по экспорту продукции. Мы хотели бы с ними поработать в этой сфере.





— Как вы работаете с образовательными учреждениями? Кто кого находит? Кто ваши клиенты?

— Мы работаем с детскими садами, в том числе частными, развивающими и реабилитационными центрами. Участвуем в аукционах по федеральным законам. Некоторые покупают наше оборудование за собственные средства. До пандемии и между всплесками заболеваемости активно участвовали в выставках. Наша продукция достаточно необычная, поэтому, если ее не увидеть, сложно понять, как она работает. К тому же целевой аудиторией являются женщины 45+, которые чаще всего мало знакомы с гаджетами. Им надо посмотреть, потрогать. Есть, конечно, активные педагоги, которые быстро и хорошо воспринимают новинки. Также проводим вебинары, семинары. К ним может подключиться любой педагог. Мы не продаем оборудование, а рассказываем, какие подходы в образовании считаем нужными. Их можно использовать и без наших продуктов. Однажды проводили 20-недельный марафон «Математика без тетрадки», условием которого было изучение тем в движении. Педагоги сами придумывали, как можно освоить математику в подвижной форме, снимали ролики. Более 10 стран приняли участие, в том числе Израиль, Эстония, Казахстан, США. Мы поменяли взгляды педагогов. Процесс обучения стал здоровьесберегающим, потому что ребенок двигался. Математике без тетради мы обучаем и в нашем развивающем центре.

— Для чего вы открыли детский развивающий центр?

— Он вырос из демонстрационной комнаты, сейчас выступает пилотной площадкой для апробации новых продуктов. В отличие от других производителей, мы сами используем наши продукты. Подобный принцип работы есть у «Майкрософта». Они, например, делают «Офис» и сами им пользуются. Это осознанный подход к работе. Когда программист понимает, что вечером в развивающий центр придет ребенок, он старается сделать лучше, визуализирует, для кого работает. Кроме детей в центр могут приходить педагоги. Мы рассказываем им, как можно проводить занятия.





— У вашей компании большая география работы в России и за границей. Как устроена эта работа? Планируется ли увеличение поставок?

— Оборудование мы производим в Челябинске, в Ленинском районе. Там находится цех площадью 500 «квадратов». Программное обеспечение создаем сами, а все остальное отдаем на аутсорсинг. Клиентам зачастую нужны быстрые поставки, поэтому у нас всегда есть несколько готовых устройств. Продаем образовательные комплексы в 10 странах, активно работаем с Израилем. Есть поставки в Японию. За границей находим партнерские компании, которые хорошо знают потребности рынка. Самим нам не выгодно выходить в другие страны, много ресурсов нужно тратить на изучение их особенностей. Партнеру показываем наши устройства, узнаем, что сделать, чтобы оборудование было востребованным. Для стран чаще всего локализуем продукты с учетом культурных кодов. Например, в некоторых комплексах встречаются матрешки, хорошо воспринимаемые в России, но малопонятные за границей. Основной упор все-таки делаем на России. Планируем масштабировать бизнес. Но есть желание наращивать экспорт.

— Для компании этот года стал одним из самых успешных. С чем вы связываете многочисленные победы и что они для вас значат?

— Все конкурсы — это оценка всей нашей команды, того, что мы делаем. Я же не один, у нас работает 100 человек, и каждый выполняет определенные задачи. Для нас победы очень важны. Значит, мы создаем то, что нужно и востребовано. Это нас радует и заряжает двигаться дальше. На ПМЭФ мы вошли в топ-10 образовательных компаний России. Это значимая оценка и большая ответственность.

— Вы — многодетный отец. Как удается совмещать работу и семью?

— Когда родился первый ребенок, я не подозревал, что жизнь может сильно измениться. Не думал, что буду заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. Дети — это источник вдохновения, а семья — место релаксации, где переключаешься и забываешь о проблемах. Моя жена много времени проводит с детьми, у нее большая нагрузка. И я благодарен ей за то, что она столько сил отдает им. Я бы, наверное, так не смог. Но стремлюсь находить баланс между работой и семьей.





— Ваши дети обучаются на ваших устройствах?

— Двое совсем маленькие, они пока не посещают центр. А трое ходят, им очень нравится. Я, как родитель, вижу динамику в их развитии. Это еще один индикатор, что мы делаем полезные вещи.

— Вы много упоминали о коллективе. Он для вас тоже как семья?

— У нас есть ребята, которые работают с самого начала. Некоторые педагоги в методическом отделе работали с нашими комплексами в детских садах, а потом пришли к нам, чтобы развивать эти продукты. Я очень благодарен всему коллективу. Говорю им, что мы идем в гору, а это всегда тяжело. Но если оглянуться назад, откроется красивый вид. Он у нас и сейчас очень хороший. Но мы находимся еще в самом начале. В ближайшие лет пять мы всех сильно удивим.