В Челябинске 2 и 3 декабря на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ пройдет VI международная конференция «Инновации в спорте, туризме и образовании». На ней в качестве спикеров выступят специалисты России и ученые Сербии, Румынии, Польши, ОАЭ, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На конференции ученые обсудят вопросы, связанные с системой спортивной подготовки, массовой физической культуры и спорта. Главная задача конференции направлена на обмен научным и практическим опытом в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, туризма, экономических и юридических аспектов спортивной индустрии.
В первый день конференции ученые ЮУрГУ представят свои проекты и результаты исследований в области спорта. Руководитель Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков выступит с докладом о развития студенческого киберспорта в Челябинской области. Во второй день конференции будут представлены современные педагогические и психологические технологии в физическом воспитании и спортивной тренировке.
«Из года в год участников Международной конференции становится больше и география проекта расширяется, так как рассматриваются вопросы инновационных внедрений. Например, в этом году на повестке обсуждения — искусственный интеллект и киберспорт», — рассказывает директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.
В конференции примут участие специалисты России и ученые Сербии, Румынии, Польши, ОАЭ. А также министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов, заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников.
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