Агентство стратегических инициатив поможет челябинскому стартапу выйти на международный рынок

Директор АСИ Светлана Чупшева узнала, какие инновационные решения используют на Южном Урале для повышения качества жизни

Директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева ознакомилась с передовыми социальными практиками Челябинской области. Инновационные компании и органы власти рассказали, какие решения внедряют в регионе для повышения качества жизни людей. Среди лучших разработок — проект по созданию интерактивных игровых комплексов для детей, которые также используют для реабилитации взрослых после инсультов. Светлана Чупшева рекомендовала АСИ включить продукты челябинского резидента «Сколково» в перечень проектов, ориентированных на экспорт. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Встреча состоялась на площадке «Интерсвязи». Как отметил директор по продуктам и инновациям Дмитрий Ботов, компания интегрирует «умные» решения в уже существующие сервисы. Так, домофоны «Интерсвязи» умеют вызывать экстренные службы, открывают двери бригадам скорой помощи, с помощью ключа от домофона можно оплачивать проезд, скоро дети смогут с его помощью покупать обеды в школьной столовой. «Умные» парковки сообщают об угонах автомобилей, а видеокамеры на дорогах фиксируют ДТП. В сфере ЖКХ внедряется система онлайн-взаимодействия управляющих компаний с жителями.

«В области обработки речи мы реализуем систему автоматизации работы контакт-центров. Мы реализуем ее в нашей компании четвертый год. Порядка 40% обращений у нас обрабатывает робот. Сейчас мы внедряем эту систему в клиниках. Мы реализуем кейсы записи к врачу в Минздраве региона и частных клиниках, которую реализует робот. Мы участвовали активно в конкурсах Агентства стратегических инициатив. Реализовали систему обработки обращений граждан. Были одними из финалистов по реализации социальных инициатив в регионе», — отметил Дмитрий Ботов.

Министерство здравоохранения Челябинской области презентовало практику телемедицинских технологий. Популярным направлением здесь является дистанционная электрокардиография (ЭКГ). Эта технология нужна больницам в отдаленных территориях, в которых нет доступа к специализированному оборудованию. В течении двух-трех минут ЭКГ передается в центр, а через шесть минут можно получить заключение. Среднее количество проанализированных таким способом ЭКГ в сутки составляет порядка тысячи. Для оснащения центра и работы системы закуплено и смонтировано более 2500 ЭКГ-передатчиков, 80 центров распечатки ЭКГ.





Международный эксперт Worldskills, первый проректор Международного института дизайна и сервиса Максим Усынин, рассказал о проекте вуза по решению проблемы занятости студентов. Первоочередная задача — развитие практических навыков с первых курсов обучения. На примере учебной программы для разработчиков компьютерных игр Максим Усынин рассказал, как 18-летние южноуральцы могут заинтересовать рынок труда. По его словам, уже на первом курсе студенты могут освоить профессиональное программирования.

«Наши студенты должны обучаться так, чтобы уже после первого курса занять функциональное место либо в компании, либо они могли стать самозанятыми. Если ты не обладаешь практическими инструментами, ты никому не нужен. Ты должен физически попасть в место, где можешь себя реализовать, либо открыть свой бизнес. Инструменты Worldskills позволяют себя реализовать уже во время обучения», — говорит Максим Усынин.

Основатель компании «Стендап инновация» (резидент регоператора «Сколково») Дмитрий Андреев рассказал о том, как их интерактивные игровые комплексы используют в детских садах и даже в больницах для реабилитации людей, которые перенесли инсульт. Идея о создании первого продукта — интерактивной песочницы — пришла Дмитрию Андрееву, когда у него родилась дочь. Он понял, что дети, играя, должны двигаться, а не сидеть перед компьютером.

«Мы хотим, чтобы гаджеты не влияли негативно на здоровье наших детей в плане сердечно-сосудистых заболеваний и зрения. Мы хотим дать им обеспеченное будущее, чтобы, когда нас не станет, они были успешными. Мы хотим, чтобы они жили в безопасности — физической и психологической. Первое решение, которые мы сделали — это интерактивная песочница. Это самый обычный песок. Когда дети с ним контактируют, он превращаются в „лаву“. Вокруг этого можно выстраивать образовательный процесс. Это помогает детям научиться общаться. Например, аутистам сложно взаимодействовать с другими детьми. После второго занятия в песочнице они начинают обниматься», — рассказывает Дмитрий Андреев.

Сейчас «Стендап инновации» поставили игровые комплексы в 50 стран мира. Основной рынок сбыта — Россия и страны СНГ, однако есть поставки в США, страны Европы и в Израиль. Разработки компании вошли в каталог лучших решений для дошкольного образования, который создавало Агентство стратегических инициатив.

Светлана Чупшева высоко оценила интерактивные игровые комплексы, которые разрабатывает челябинский стартап. Она рекомендовала включить проекты в программу Агентства стратегических инициатив, ориентированную на экспорт лучших решений в социальной сфере на зарубежные рынки.

«Я хотела бы поблагодарить всех участников за очень интересные презентации, за те проекты, которые вы реализуете. И хочу попросить, со своей стороны, чтобы вы сейчас включились в нашу совместную с регионом работу в рамках социальной инициативы, которая касается повышения качества жизни граждан в регионе и затрагивает как раз аспекты и городской среды, и безопасности, и экологии, и вопросы, связанные с образованием и здравоохранением, и социальной поддержкой. Прошу вас объединиться в рамках этой ключевой задачи и выступить экспертами, которые помогут нам вместе с регионом предложить полезные решения и для Челябинской области, и для других субъектов Российской Федерации», — отметила Светлана Чупшева.

Агентство стратегических инициатив реализует в регионах Национальную социальную инициативу. Ее цель — повышение доступности и улучшение качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты, развитие креативных кластеров, туризма и т. д. Наиболее эффективные решения по этим направлениям Челябинская область уже сейчас активно предлагает к тиражированию по всей России на базе платформы «Смартека». Оператором этой работы в регионе выступает министерство экономического развития Челябинской области.