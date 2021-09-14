В Челябинске поменяли систему распределения малышей по детским садам

Новшества касаются льготников и семей, ожидающих перевода в другое учреждение

В Челябинске обновят электронную очередь в детский сад. Это связано с тем, что в России меняется порядок распределения детей в дошкольные учреждения, сообщает во вторник, 14 сентября, пресс-служба мэрии.

Изменения коснутся двух категорий: льготников и детей, ожидающих перевод в другой детский сад.

Так, в каждой льготной категории (внеочередное, первоочередное право, детский сад «по прописке») будет действовать преимущественное право по объединению семьи, когда брат или сестра уже посещают желаемую образовательную организацию.

При переводе детей также будут учитывать льготы и преимущественные права ребенка: внеочередное, первоочередное право, детсад «по прописке», преимущественное право по объединению семьи.

«Из-за этого семьям, которые ожидают перевода, необходимо предоставить документы о своем праве на льготы», — говорят в мэрии.

Принести их можно:

— в комитет по делам образования города Челябинска (в понедельник с 14:00 до 17:30, в четверг с 09:00 до 12:00 по предварительной записи);

— либо в муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска» и его структурные подразделения (с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).

Кроме того, документы можно направить почтовым отправлением на почтовый адрес комитета: 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, дом 14.

Следующее текущее комплектование детских садов Челябинска проведут после 27 сентября 2021 года.

Ранее мэрия города сообщала, что в Челябинске до конца 2021 года построят и откроют десять новых детских садов.