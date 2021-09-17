В Сосновском районе открылся новый детский сад на 240 мест

Здание появилось в поселке Северном, где земельные участки выделяются многодетным семьям

В микрорайоне Северном села Долгодеревенского торжественно открыли новый детский сад «Изумрудная сказка». С его вводом в Сосновском районе закрыта актуальная очередь в дошкольные учреждения, сообщили в пресс-службе администрации района.

Поздравить с открытием ребят и их родителей пришли глава Сосновского района Евгений Ваганов, начальник управления образования Анна Тимохина и глава Долгодеревенского Александр Желтов. Евгений Ваганов напомнил, что пять лет назад три существующих в районе детских сада на 730 человек не закрывали потребности поселения. Наказ выполнен — благодаря открытию садика актуальной очереди в дошкольные учреждения больше нет. В новом детском саду есть уютные спальные, современная мебель, разнообразные игрушки.

«Помимо стандартных для детсада помещений — групповых комнат, пищеблока и административных кабинетов, в „Изумрудной сказке“ есть отдельные спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, лепки и ИЗО и даже кладовая для хранения санок, лыж и велосипедов», — рассказали в пресс-службе администрации Сосновского района.

Двухэтажное здание возвели в рамках программы «Капитальное строительство в Челябинской области». Заказчиком выступило Министерство строительства и инфраструктуры региона. Стоимость контракта составила 193 304 590 рублей. Строительство детского сада велось с октября 2019 года по декабрь 2020 года. Учреждение рассчитано на 12 групп, вокруг здания оборудовали 12 детских игровых площадок и две площадки для подвижных занятий.

С 14 сентября в «Изумрудной сказке» открылись четыре группы, там разместились ребята из подготовительной и смешанной группы от трех до пяти лет. С 20 сентября планируют открыть группу для малышей, а до конца 2021 года — еще две группы. Всего в детский сад подали 80 заявлений. В штате учреждения — 22 сотрудника.