Дополнительную группу для малышей до трех лет открыли в детском саду Копейска

Она рассчитана на семьи, где мамы вынуждены вернуться к работе

В копейском детском саду № 27 прошла реконструкция. Благодаря ремонту появилась возможность открыть дополнительную группу для самых маленьких копейчан — малышей до трех лет, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Новую группу удалось оборудовать на месте заброшенного бассейна, который не работал с 2006 года. В группу будут ходить два десятка ребят, чьи мамы по разным причинам уже не смогут сидеть в декрете и вынуждены пойти на работу.

«Детский сад получил прекрасную группу для 20 детей. Она создана для детей от двух до трех лет, именно среди этой категории детей наиболее остро стоит вопрос очередности в дошкольные учреждения. Сегодня мы увидели прекрасные помещения: в них тепло, уютно, красиво, много игрушек, хорошее оборудование. Я думаю, это замечательная новость для родителей, которые долго ждали, чтобы дети пошли в садик», — заявил на открытии глава Копейска Андрей Фалейчик.

Ранее в Сосновском районе открылся новый детский сад на 240 мест. Здание появилось в поселке Северном, где земельные участки выделяются многодетным семьям.