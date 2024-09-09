В челябинской «Опоре России» приветствуют переизбрание губернатором Алексея Текслера

Бизнес-объединение надеется на продолжение сотрудничества для развития предпринимательства

Высокий результат Алексея Текслера на выборах — более одного миллиона голосов избирателей — итог его работы на первом сроке, считают представители Челябинского областного отделения «Опоры России». Во второй пятилетний период бизнес-объединение ожидает продолжения курса на развитие, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в «Опоре России».

«Вполне закономерно, что работа за предыдущие годы обеспечила уверенную победу Алексею Леонидовичу. Очень рад, что жители области адекватно оценивают работу команды губернатора, которую они ведут. На что повлияет переизбрание? Будет продолжаться прежний курс, развитие области. У МСП и так достаточное количество преференций, очень хорошо работают механизмы поддержки, институты поддержки малого и среднего бизнеса, поэтому мы ожидаем ровно того же полномерного развития нашего сотрудничества», — отмечает председатель Челябинского отделения «Опоры России» Артем Артемьев.





Руководитель комитета по промышленности Павел Золотов говорит, что нынешняя явка по сравнению с 2019 годом свидетельствует о все большем вовлечении граждан в выборный процесс.

«Они чувствуют свое влияние на выборы и ответственность за будущее региона, страны. Переизбрание Алексея Текслера может повлиять на ряд ключевых аспектов региональной политики и экономики», — подчеркивает Павел Золотов.

Он перечислил направления, развитие которых будет продолжено в условиях стабильности власти и финансирования, — модернизация дорог, инфраструктуры связи и интернета, транспортной системы и объектов ЖКХ, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, организация технопарков и инновационных кластеров, улучшения в области здравоохранения, образования и культуры, а также экологии.





Комментируя влияние переизбрания Алексея Текслера для малого и среднего предпринимательства, Павел Золотов отметил, что губернатор ранее заявлял о поддержке МСП, предоставляя налоговые льготы, гранты, субсидии и доступ к кредитованию. Второй срок может означать продолжение этой политики.

«Если честно, у меня не было сомнений в победе Алексея Текслера. Он и его его команда проявили себя как очень качественные, технологичные управленцы. Очевидно, что сейчас регион имеет внятный и последовательный курс развития. Прибавим сюда лоббистские возможности этой команды в Москве — и становится ясно: сейчас это лучший вариант развития событий», — говорит руководитель комитета по стратегии и прикладным инновациям Олег Извеков.





Он также уверен, что в ближайшие годы продолжится реализация знаковых для региона проектов, будут трансформироваться и меняться города. Ожидает Олег Извеков и новых предложений по мерам поддержки бизнеса, отмечая, что «как всегда, многие из них станут образцом для всей страны».