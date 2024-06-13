Алексей Текслер предложил продлить налоговые льготы для малого бизнеса на пять лет

В региональный ФРП и микрофинансовую организацию направят 300 млн рублей

Сегодня, 13 июня, в ходе обращения к депутатам Заксобрания Челябинской области Алексей Текслер предложил продлить действующие налоговые льготы для малого и среднего бизнеса региона на пять лет. В региональный ФРП и микрофинансовую организацию дополнительно направят 300 млн рублей.

Количество средних предприятий в регионе выросло за пять лет почти на 14%, а доля сектора МСП в экономике региона — более 27%. Это превышение аналогичных показателей по стране и федеральному округу. Важную роль в таких результатах сыграло снижение фискальной нагрузки на малый и средний бизнес.

«Вы помните, в конце 2019 года мы снизили ряд ставок по упрощенной системе налогообложения, а затем в „ковидный“ период и период структурной трансформации экономики в 2022 году приняли еще и дополнительные налоговые льготы в виде минимально возможных ставок по „упрощенке“ для сферы обрабатывающих производств, научных исследований, туризма, спорта, общепита, культуры и телекоммуникаций. И все эти решения оказались абсолютно правильными. С 2019 года перечисления МСП в доходы бюджета выросли почти в два раза, а с учетом инфляции — на треть. Предлагаю продлить налоговые льготы, действие которых завершается в этом году, еще на пять лет», — сказал Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что малый бизнес сегодня — это один из самых быстрорастущих секторов экономики. В связи с этим принято решение усилить финансовую поддержку МСП в регионе, дополнительно направив на капитализацию регионального Фонда развития промышленности и региональной микрофинансовой организации 300 миллионов рублей, что позволит реализовать 50 новых перспективных инвестпроектов в регионе.