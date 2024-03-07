С апреля Челябинск и Баку свяжет прямой авиарейс

Билеты на «Суперджет‑100» уже продают

Между Челябинском и Баку (столица Азербайджана) с 3 апреля запустят прямые авиарейсы. Перелеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро» на самолетах «Суперджет‑100». Об этом сообщает пресс-служба челябинского аэропорта.

Отправиться в Баку или вернуться оттуда в Челябинск можно по средам. Вылет из столицы Азербайджана назначен на 13:00 местного времени. Прибытие в южноуральскую столицу будет в 16:50. Из Челябинска отправление запланировано на 18:00 местного времени, а прибытие в Баку — в 20:00. Перелет займет 3 часа.

Продажи билетов уже открыты. Рейсы будут доступны до 23 октября.