В Челябинской области приступили к разработке схемы туристического развития макротерритории «Большой Урал»

Конечная цель — спрогнозировать турпоток в регионах до 2030 года

Делегация проекта «Большой Урал» начала знакомство с туристическим потенциалом Челябинской области. В течение трех дней установочные встречи пройдут в Миассе, Златоусте, Сатке и селе Тюлюк Катав-Ивановского района, сообщили в АНО «Центр проектного развития».

Напомним, проект реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и госпрограммы «Развитие туризма». В границы макротерритории «Большой Урал» вошли четыре субъекта РФ: Челябинская и Свердловская области, Пермский край и Республика Башкортостан. Ожидается, что реализация туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макротерритории позволит спрогнозировать турпоток в регионах до 2030 года, сформировать инфраструктурные решения и выявить зоны развития туризма.

Для проведения установочного совещания с представителями профильных министерств, муниципалитетов и турбизнеса приехали разработчики — специалисты ООО «ПроГород» (ВЭБ.РФ). Также к разработке туристической схемы проекта «Большой Урал» привлечен многопрофильный консорциум с компетенциями в области мастер-планирования и консалтинга в сфере туризма и гостиничной недвижимости — компания Strategy Partners.

Первая встреча, в которой приняли участие представители правительства региона, профильных министерств, муниципалитетов и турбизнеса, была посвящена анализу туристской инфраструктуры региона, инженерному обеспечению, транспортному сообщению и реализуемым инвестпроектам. Отдельно рассматривались возможности Челябинской области для развития природного туризма и проведения крупных мероприятий.

В течение года состоится несколько стратегических сессий, в ходе которых предстоит определить направления развития туризма в регионе, оценить состояние существующей туристской инфраструктуры и создать уникальные туристические продукты.

«Это очень важный проект. Он структурирует место и роль нашего региона на большой туристической карте России. Безусловно, тот системный подход, который используют коллеги, приведет к тому, что мы определим наши точки роста, возможности, расставим приоритеты и сможем стратегически идти к тем целям, которые ставим перед собой в сфере развития туризма», — подчеркнул вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов.

По итогам проекта будет создана дорожная карта ― специальный документ, включающий список мероприятий сферы туризма, с деталями, стоимостью, сроками и этапами.

«Тесное сотрудничество с регионом важно, чтобы проект стал рабочей базой для развития новых инвестпроектов, подготовки заявок на участие в программах господдержки, формирования стратегических документов. Мы прорабатываем комплексное видение развития туризма на „Большом Урале“ и стратегию для всех четырех регионов. Это позволит подчеркнуть индивидуальность каждого из них и поддержать уральские традиции межрегионального сотрудничества», — отметила руководитель проекта «Большой Урал» ООО «ПроГород» Екатерина Агеенко.

Она добавила, что туризм сегодня переживает перерождение, определяются не только новые продукты и направления, но и смыслы, ради которых путешественник приезжает на территорию.

«И от нас с вами сейчас зависит, какие именно смыслы будут ассоциироваться с Челябинской областью», — подчеркнула Екатерина Агеенко.