Челябинцы не спешат покупать подешевевшие доллары

В банках региона нет ажиотажного спроса на валюту

Рубль взял устойчивый курс на укрепление. С начала февраля доллар терял примерно по одному рублю в день. После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа по поводу Украины курс и вовсе рухнул. 14 февраля американская валюта достигла в своем снижении 91,03 рубля. При этом челябинцы не спешат скупать валюту. В местных отделениях банков отмечают, что ажиотажного спроса в этот раз нет, выяснила корреспондент ИА «Первое областное».

Пункты обмена валюты в челябинских банках работают в обычном режиме. Чтобы убедиться в этом, мы поспешили поменять рубли на доллары в одном из крупных банков региона. Очереди в кассу нет, желающих менять рубли на доллары тоже. Среди посетителей много тех, кто пришел оформить кредитную карту или оплатить услуги ЖКХ.

«Доллары есть в наличии, можете произвести обмен в кассе. Для начала нужно будет уточнить и запросить необходимую сумму. Но доллары у нас только старого образца, как и везде сейчас. Вас такие устроят?» — вежливо интересуется менеджер.

Отказываемся от обмена и едем дальше. Еще в нескольких отделениях банков пусто, ажиотажа возле касс нет. Представители банков утверждают, что корректировок в работе пунктов обмена валюты в Челябинской области последние дни не было.

«Отделения Сбербанка, в которых осуществляется обмен валют, работают в штатном режиме. Мы не наблюдаем изменений спроса на обмен валюты у клиентов», — сообщили нам в пресс-службе Сбера.

В Москве и Санкт-Петербурге некоторые обменники приостанавливали работу в связи с сильным падением в цене доллара, поскольку для них это верный путь к разорению. Выгоднее «переждать» момент и начать продавать снова, когда курс вернется к 100 рублям за доллар.

«Все подразделения ПАО „Челябинвестбанк“ обслуживают клиентов в обычным режиме и в достаточном объеме обеспечены как наличной валютой, так и рублевой наличностью для проведения валютообменных операций», — уточнили в пресс-службе Челябинвестбанка.

Курс доллара США в банках формируется в зависимости от баланса спроса и предложения наличной иностранной валюты на финансовом рынке.

«В настоящее время в ПАО „Челябинвестбанк“ предложение превышает спрос, то есть клиенты больше продают наличную валюту, чем покупают. В соответствии с этим курс снижается, и не исключено, что и дальше будет понижаться», — уточнили в банке.

По словам директора компании «Финам» Фаиля Юсупова, в ситуации, когда геополитика влияет на финансовый рынок, давать прогнозы бессмысленно. Влияние переговоров России и США по дальнейшей ситуации на Украине привели к тому, что акции российских компаний стали расти в цене, а доллар подешевел. Но надолго ли?

«Доллар как инвестиционный актив стоит рассматривать всегда. Если у вас есть возможность, то можно обменять рубли на 1 тысячу долларов при нынешнем курсе, на следующий день приобрести еще 1000 долларов, затем еще… То есть не менять крупную сумму в один день. Это позволит уравновесить курс и остаться в более выгодном положении. Покупать стоит до тех пор, пока доллар не начнет расти в цене. Думаю, что к середине весны доллар вернется к уже привычному значению в 100 рублей, поскольку для российских экспортеров и бизнеса такой курс крайне невыгоден», — пояснил Фаиль Юсупов.

При этом эксперт рекомендует не покупать старые или «белые» доллары США, которыми торгуют в большинстве обменных пунктов Челябинска. К слову, доллары нового образца отличаются насыщенной цветовой гаммой, за что их прозвали «синими». Доллары старого образца имеют более светлые оттенки, поэтому их называют «белыми». Они имеют меньше уровней защиты и их легко подделать.

«Лучше покупать доллары нового образца, хотя они продаются дороже. Но в дальнейшем это поможет избежать трудностей при их реализации, да и при поездке за рубеж вы сможете расплатиться или обменять их на местную валюту без проблем. Старые доллары все еще принимают в Арабских Эмиратах, на Бали, но если вы летите на отдых в Турцию, Египет или страны Европы, то нужно брать с собой только новые доллары», — говорит эксперт.

Подробнее о трудностях с обменом валюты за рубежом мы писали ранее.