Челябинец пытался улететь в Турцию с 2 миллионами в долларах и евро

Незаконный вывоз валюты пресекли таможенники

Таможенники в челябинском аэропорту пресекли вывоз крупной суммы в иностранной валюте. Пассажир прошел в «зеленый коридор», где не требуется декларация багажа, однако имел при себе 10 тысяч долларов и 13 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

С 2 марта 2022 года в России введен временный запрет на вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов. Расчет проводят по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату вывоза.

«13 тысяч евро, перемещаемые гражданином, превысили норму провоза, не были задекларированы и оказались предметом административного правонарушения», — отметил начальник таможенного поста Алексей Алексеев.

Путешественник планировал лететь в Анталью. По курсу на 1 ноября, у него было с собой почти 2,2 миллиона рублей. Он пояснил, что не знал о запрете.

Возбуждено административное дело о недекларировании наличных денег (статья 16.4 КоАП РФ).

В пресс-службе Челябинской таможни пояснили, что с начала года в регионе зафиксировали 35 попыток незаконного вывоза наличных на сумму более шести миллионов рублей.