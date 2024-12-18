Челябинку задержали в аэропорту Кольцово с незадекларированными 20 тыс. долларов

Она убеждала таможенников, что это деньги ее и друга

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали челябинку с незадекларированными деньгами. Она пыталась провезти из Стамбула 20 тысяч долларов, однако без декларации можно не более 10 тысяч. Об этом рассказали в Уральском таможенном управлении.

По словам женщины, деньги в сумочке не только ее, но и друга: их просто сложили вместе для сохранности. Таможенники при досмотре вернули девушке только разрешенную к перемещению сумму, остальную — изъяли.

«В соответствии с Семейным кодексом РФ режим совместной собственности возникает только у супругов. В случае принятия лицом обязательств по перемещению не принадлежащих ему наличных денежных средств при пересечении границы ЕАЭС на такое лицо возлагается обязанность по декларированию сумм, превышающих установленный размер», — пояснил ситуацию начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.

Возбуждено дело об административном правонарушении. После уплаты штрафа и декларирования изъятой суммы деньги челябинке вернут.