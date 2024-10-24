Челябинские туристы сообщили о трудностях с обменом валюты за рубежом

Доллары старого образца не принимают банки Индии, Турции, Египта, ОАЭ

Челябинские туристы сообщили о трудностях с обменом валюты за рубежом. Наличные доллары старого образца отказываются принимать некоторые банки Индии, Турции, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. ИА «Первое областное» узнало, как избежать проблем с расчетами за границей и какие деньги безопаснее держать в кошельке туристу.

«Летал в этом году во Вьетнам и Турцию. Понял в поездках, что стодолларовые купюры старого образца брать с собой не стоит. Их не принимают для обмена в банках, на них просто невозможно ничего купить. Доходит до смешного: турки мороженку продают за 2 евро, а если у тебя доллары, то она будет стоить тебе уже 3 доллара. Стоит достать из кошелька 100 долларов старого образца — откажут в оплате», — говорит челябинец Олег Ежков.

О сложностях в расчетах валютой за рубежом и ее обмене сообщили на днях в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Речь идет о массовых отказах в приеме наличных долларов в зарубежных банках и пунктах обмена валют. В Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Армении и других популярных направлениях для отдыха и деловых поездок теперь требуют доллары нового образца», — сообщают представители АТОР.

К слову, доллары нового образца отличаются насыщенной цветовой гаммой, за что их прозвали «синими». Доллары старого образца имеют более светлые оттенки, поэтому их называют «белыми». Они имеют меньше уровней защиты и их легко подделать. И это тоже становится одной из причин отказа банков закупать такие дензнаки для обмена.

«Проблема с обменом валюты стоит достаточно остро. О ней говорят и наши туристы, прилетевшие на днях из Индии. Известны случаи отказа от долларов старого образца и в других странах. Это становится тенденцией. Своим туристам мы советуем менять валюту на территории РФ, до вылета за границу», — пояснил директор турагентства «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

По словам Олега Ежкова, в челябинских банках найти доллары нового образца — задача не из легких.

«Пункты обмена в Челябинске выдают „белые“ доллары, потому что новых у них просто нет. То есть это деньги, поступившие из денежного оборота внутри нашей страны. Новые завозятся в минимальном количестве. А старые 100-долларовые купюры не принимают за рубежом. Поэтому выход один — покупать евро перед заграничной поездкой или доллары малого номинала – 1, 5, 50 долларов», — считает турист.

В Челябинской ассоциации туристических организаций считают проблему с валютой надуманной.

«Это сплетни, которые распространяют уже в течение полугода. Никаких проблем с обменом долларов за границей нет. Тем более не может взиматься банками разная комиссия за обмен долларов нового и старого образца, поскольку по факту это одни дензнаки и это незаконно», — поясняет президент ЧАТО Инна Лобода.

В пресс-службе челябинского отделения Банка России уточнили, что не отслеживают иностранную валюту и условия ее обмена. Официальных обращений и жалоб от туристов не поступало.