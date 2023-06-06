Три семьи добились компенсации от ФПК за отставание от поезда Челябинск — Анапа

Состав отошел от станции раньше установленного времени

Челябинская транспортная прокуратура через суд добилась компенсации для семей, которые прошлым летом отстали от поезда сообщением Челябинск — Анапа. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, пассажиры с детьми опоздали на состав по вине перевозчика. Теперь АО «Федеральная пассажирская компания» должна им компенсировать ущерб и моральный вред передает ИА «Первое областное».

Поезд остановился на одной из промежуточных станций и должен был стоять в течение 1 часа и 36 минут. Вместо этого он отошел от станции через 51 минуту, а пассажиров не уведомили о более раннем отходе состава.

«Информация о сокращении времени стоянки поезда до пассажиров должным образом не доводилась, в связи с чем пассажиры не смогли вовремя вернуться в вагоны и вынужденно остались на станции», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать с железнодорожников убытки из-за некачественного оказания услуг. Также семьям, которым не удалось добраться до Анапы на своем поезде, должны компенсировать моральный вред. Суд встал на сторону пассажиров и взыскал с АО «ФПК» более 40 тысяч рублей.