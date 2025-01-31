На Южном Урале создадут штаб для помощи черноморскому побережью

Челябинская делегация из 12 человек вернулась после работы в Анапе

На черноморском побережье 30 января завершила недельный труд группа волонтеров из Челябинской области. Вместе с группой работал журналист медиахолдинга «Первый областной».

Южноуральцы чистили пляж детского лагеря.

«Визуально берег чистый, нет даже мусора. Но если присмотреться поближе, очень много капель мазута на поверхности. Они мелкие, на глубине 50 сантиметров можно встретить целые пласты», — рассказывает корреспондент телеканала «Урал 1» Елена Никитина.





Работу волонтеров курируют экологи, все нити помощи сходятся в штабе и расходятся из него. Добровольцам помогают с расселением, организуют питание, проводят инструктаж по технике безопасности.

«За каждой делегацией, ее успехом в очищении пляжа или работе с птицей стоит невидимый труд сотен людей, чиновников, предпринимателей на местах и за пределами Краснодарского края. За каждым вкусным приемом пищи, вовремя выданными СИЗами и чаем на пляже — помощь тысяч людей. И этот невидимый фронт бойцов обыденности сегодня помогает волонтерам делать доброе дело и иметь возможность помогать морю», — отмечает председатель экологического движения «Экосистема» в Челябинске Яна Трудкова.

Побережье все еще живет в условиях чрезвычайной ситуации федерального масштаба, вызванной крушением двух танкеров в Черном море. Волонтеры со всей России съезжаются сюда, чтобы помочь в ликвидации экологической катастрофы.

Жительница Челябинска Алиса Макбутова приняла решение помочь побережью еще перед Новым годом. Поездку удалось организовать к 21 января. Вместе с группой волонтеров Алиса отправилась работать. Ее решение поддержала семья: муж и сын.





«Еду по зову сердца. Больно видеть, как погибают животные, природа. Сидеть сложа руки, наблюдая, что там происходит, я не могу. Благодарна близким, что они меня отпустили волонтерить, поддержали», — говорит Алиса корреспонденту телеканала «Урал 1».

Челябинка готова была выложиться на 100 процентов. Ведь дорога дальняя, возможности находиться там долго не будет. Пока есть возможность — надо помочь, считает Алиса.

Несмотря на то что видимую часть мазута, разлившегося при крушении танкера, сейчас убрали, помощь волонтеров остается востребованной. По мере потепления воды затонувшие нефтепродукты будут подниматься на поверхность. Работы по очистке Черноморской акватории могут продлиться до конца лета. Челябинские координаторы продолжают искать возможность отправить следующую группу помощников.





«Еще раз убеждаюсь, что совсем не зря выбрала Челябинск для жизни в январе 2024-го. Здесь решают люди. А люди эти классные и очень крутые. Впереди большая работа по созданию рабочей группы на территории области, созданию штаба и постсопровождению ребят. Но сегодня просто хочется каждому из них сказать огромное спасибо за то, что работали на побережье, сохраняя каждый метр и не покладая рук», — отметила председатель экологического движения «Экосистема» в Челябинске Яна Трудкова.